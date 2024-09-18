Roemer Capital предложил выкуп акций Ozon для инвесторов за рубежом
Кипрская брокерская компания Roemer Capital выставила оферту на выкуп депозитарных акций Ozon Holdings PLC для инвесторов с ценными бумагами через инфраструктуру Euroclear, следует из сообщения инвесткомпании.
Согласно сообщению, компания предлагает выкупить до 1,1 млн акций по цене в $23,5 за бумагу. Согласно оферте, если она будет реализована в полном объеме, брокер может выкупить около 0,5% капитала компании и потратить на выкуп до $25,85 млн. По состоянию на 20:40 мск депозитарные расписки Ozon торговались по 3310 руб.
22 мая Roemer Capital объявил оферту на выкуп американский депозитарных акций Cian. В сообщении Roemer Capital уточнялось, что выкуп пройдет с дисконтом к рыночной стоимости акций по цене $7,4. Всего брокер планирует приобрести до 13,78 млн бумаг. Прием заявок на выкуп продлится до 24 июня, расчеты по оферте – до 8 июля.