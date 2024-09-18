Roemer Capital предложил выкуп акций Ozon для инвесторов за рубежом

Согласно сообщению, компания предлагает выкупить до 1,1 млн акций по цене в $23,5 за бумагу. Согласно оферте, если она будет реализована в полном объеме, брокер может выкупить около 0,5% капитала компании и потратить на выкуп до $25,85 млн. По состоянию на 20:40 мск депозитарные расписки Ozon торговались по 3310 руб.