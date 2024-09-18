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Roemer Capital предложил выкуп акций Ozon для инвесторов за рубежом

Ведомости

Кипрская брокерская компания Roemer Capital выставила оферту на выкуп депозитарных акций Ozon Holdings PLC для инвесторов с ценными бумагами через инфраструктуру Euroclear, следует из сообщения инвесткомпании.

Согласно сообщению, компания предлагает выкупить до 1,1 млн акций по цене в $23,5 за бумагу. Согласно оферте, если она будет реализована в полном объеме, брокер может выкупить около 0,5% капитала компании и потратить на выкуп до $25,85 млн. По состоянию на 20:40 мск депозитарные расписки Ozon торговались по 3310 руб.

22 мая Roemer Capital объявил оферту на выкуп американский депозитарных акций Cian. В сообщении Roemer Capital уточнялось, что выкуп пройдет с дисконтом к рыночной стоимости акций по цене $7,4. Всего брокер планирует приобрести до 13,78 млн бумаг. Прием заявок на выкуп продлится до 24 июня, расчеты по оферте – до 8 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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