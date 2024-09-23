Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2029 году

В начале сентября этого года Минфин также объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций. Держатели евробондов РФ должны предоставить «оферту 1» в российский депозитарий не позднее 18:00 мск 14 ноября. Если же права держателей на еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах в иностранном депозитарии, они должны предоставить «оферту 2» в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов. Это необходимо сделать не позднее 18:00 мск 15 октября.