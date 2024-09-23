Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2029 году
Министерство финансов выплатило купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2029 г., сообщили в ведомстве. Общая сумма составила 6,1 млрд руб.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 г. в сумме 6,1 млрд руб. (эквивалент $65,6 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")», – говорится в сообщении.
Выплата дохода производилась на основе указа президента РФ от 9 сентября прошлого года «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ». Из указа, в том числе, следует, что Россия вправе направить в небанковскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного депозитария счета типа «И» в рублях.
В начале сентября этого года Минфин также объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций. Держатели евробондов РФ должны предоставить «оферту 1» в российский депозитарий не позднее 18:00 мск 14 ноября. Если же права держателей на еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах в иностранном депозитарии, они должны предоставить «оферту 2» в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов. Это необходимо сделать не позднее 18:00 мск 15 октября.