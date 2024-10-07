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ТГК-14 привлекла в рамках SPO 1,5 млрд рублей

Ведомости

В рамках SPO «Территориальная генерирующая компания №14» (ТГК-14) привлекла 1,5 млрд руб., разместив 10,86% акций. Об этом сообщается на сайте компании. 

По итогам SPO в свободном обращении находится 19,86% акций ТГК-14 (до вторичного публичного предложения free-float компании был 9%). Цена за акцию в рамках SPO ТГК-14 составила 0,01 руб. Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно.

Привлеченные средства направят в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности «Дальневосточной управляющей компании» (АО «ДУК», владеет 85,5% акций ТГК-14) перед ТГК-14.

ТГК-14 анонсировала проведение SPO на «Мосбирже» 23 сентября. АО «ДУК» планировала разместить до 20% акций компании от общего количества. Предложение было доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам из России.

В конце сентября «Ведомости» писали, что основной причиной проведения SPO является ликвидация задолженности основного акционера. Сейчас задолженность АО «ДУК» перед ТГК-14 составляет 1,67 млрд руб., с начала 2022 г. уже погашено 3 млрд руб.

Старший аналитик ИФК «Солид» Владислав Махортов пояснил, что этот заем – наследие транзакций по финансированию M&A сделки по приобретению АО «ДУК» акций ТГК-14 в 2021–2022 гг. АО «ДУК» привлекло финансирование от банков, которое впоследствии было рефинансировано облигационными займами от ТГК-14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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