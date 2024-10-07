ТГК-14 привлекла в рамках SPO 1,5 млрд рублей
В рамках SPO «Территориальная генерирующая компания №14» (ТГК-14) привлекла 1,5 млрд руб., разместив 10,86% акций. Об этом сообщается на сайте компании.
По итогам SPO в свободном обращении находится 19,86% акций ТГК-14 (до вторичного публичного предложения free-float компании был 9%). Цена за акцию в рамках SPO ТГК-14 составила 0,01 руб. Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно.
Привлеченные средства направят в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности «Дальневосточной управляющей компании» (АО «ДУК», владеет 85,5% акций ТГК-14) перед ТГК-14.
ТГК-14 анонсировала проведение SPO на «Мосбирже» 23 сентября. АО «ДУК» планировала разместить до 20% акций компании от общего количества. Предложение было доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам из России.
В конце сентября «Ведомости» писали, что основной причиной проведения SPO является ликвидация задолженности основного акционера. Сейчас задолженность АО «ДУК» перед ТГК-14 составляет 1,67 млрд руб., с начала 2022 г. уже погашено 3 млрд руб.
Старший аналитик ИФК «Солид» Владислав Махортов пояснил, что этот заем – наследие транзакций по финансированию M&A сделки по приобретению АО «ДУК» акций ТГК-14 в 2021–2022 гг. АО «ДУК» привлекло финансирование от банков, которое впоследствии было рефинансировано облигационными займами от ТГК-14.