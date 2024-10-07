ТГК-14 привлекла в рамках SPO 1,5 млрд рублей

По итогам SPO в свободном обращении находится 19,86% акций ТГК-14 (до вторичного публичного предложения free-float компании был 9%). Цена за акцию в рамках SPO ТГК-14 составила 0,01 руб. Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно.