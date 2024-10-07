Акционеры Globaltrans одобрили выкуп расписок у инвесторов по цене 520 рублей
Акционеры Globaltrans Investment PLC одобрили выкуп глобальных депозитарных расписок у инвесторов по цене 520 руб. за одну ГДР, следует из сообщения компании.
Перенесенное внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) и заседание совета директоров компании состоялось днем 7 октября. Первое собрание акционеров 30 сентября было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.
13 сентября Globaltrans объявил о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также принял решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».
Globaltrans – транспортный оператор, который доставляет грузы в более чем 60 стран. В марте завершил редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. 30 августа совет директоров Globaltrans отменил дивидендную политику. Тогда же компания отчиталась о результатах за первое полугодие 2024 г. Общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети.
При этом, несмотря на значительное снижение сетевой погрузки, парк грузовых вагонов на рынке увеличивается. За последний год он достиг 1,35 млн единиц (по состоянию на июнь 2024 г.). Общий парк группы снизился на 2% по сравнению с концом 2023 г. – до 64 536 единиц.