Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель
Цена нефти марки Brent впервые с 29 августа 2024 г. превысила $80 за баррель. По состоянию на 18:21 мск стоимость барреля составила $80,18, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена прибавила 2,5% по сравнению с закрытия торгов 6 октября. Согласно данным торговой площадки, эта неделя показала самый большой скачок цен с 2023 г. Цена нефти Brent уверенно приближалась к отметке в $80 последнюю неделю. Ранее опрошенные Reuters эксперты связывали повышение цен с угрозой ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля. Однако, по словам экспертов, такой исход маловероятен из-за членства Ирана в ОПЕК.
3 октября нефть Brent подорожала на 4% до $76,83. За неделю прирост цены Brent составил 8%. Представители рынка также связывали увеличение цены с опасениями по поводу перебоев в поставке из-за эскалации конфликта. Эксперты также подчеркнули, что не стоит ждать дальнейшего стремительного скачка цен, поскольку для этого нет макроэкономический обоснований.
4 октября CNBC со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs Group сообщило, что нефтяные котировки могут подскочить на $20 в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана. Опрошенные агентством эксперты отмечали, что остров Харг, на который приходится вплоть до 90% добычи нефти в Иране, с высокой долей вероятности может стать целью удара Израиля. Другие эксперты также сообщили о высоком риске нарушения мировой торговли.
1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Насраллы. Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры.