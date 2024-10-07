Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель

4 октября CNBC со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs Group сообщило, что нефтяные котировки могут подскочить на $20 в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана. Опрошенные агентством эксперты отмечали, что остров Харг, на который приходится вплоть до 90% добычи нефти в Иране, с высокой долей вероятности может стать целью удара Израиля. Другие эксперты также сообщили о высоком риске нарушения мировой торговли.