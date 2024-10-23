«Ламбумиз» разместит акции по 425-460 рублей в ходе IPO на Мосбирже
ПАО «Ламбумиз» объявило ценовой диапазон при проведении первичного публичного предложения (IPO) акций с листингом на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия информации.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд руб. Доля акций в свободном обращении после окончания IPO может составить порядка 10-12%. Мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале.
Сбор заявок на участие в размещении пройдет с 23 по 29 октября. Старт торгов ожидается 30 октября.
«Статус публичной компании позволит нам не только привлечь капитал для реализации стратегической цели по расширению нашего промышленного комплекса, но и откроет новые возможности роста как в направлении M&A сделок, так и самостоятельного развития новых направлений и продуктов», – заявил генеральный директор «Ламбумиз» Александр Абалаков.
«Ламбумиз» является одним из крупнейших производителей картонной упаковки для молока и молочных продуктов в России. Предприятие работает в Москве с 1972 г., ранее оно называлось «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%. 11 октября «Ламбумиз» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже.