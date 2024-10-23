Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем 6,9% акций Мосбиржи
Инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Fundament Capital Investment Management стала владельцем 6,86% акций Московской биржи, следует из сообщения площадки, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.
Компания получила в прямое распоряжение 156,17 млн акций. Доля американской State Street Bank and Trust Company, при этом, сократилась с 5,26% до 2%.
21 августа американская Capital Group сократила свою долю в Московской бирже с 5,01% до 0,064%. Количество акций в распоряжении компании сократилось с 115,6 млн до 1,46 млн штук 8 августа. По состоянию на 2 августа, компания владела 5,2% акций российской биржи (117,51 млн штук).
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.