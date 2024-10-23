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Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем 6,9% акций Мосбиржи

Ведомости

Инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Fundament Capital Investment Management стала владельцем 6,86% акций Московской биржи, следует из сообщения площадки, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.

Компания получила в прямое распоряжение 156,17 млн акций. Доля американской State Street Bank and Trust Company, при этом, сократилась с 5,26% до 2%.

Сейчас основными акционерами биржи являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, 5,3%).

21 августа американская Capital Group сократила свою долю в Московской бирже с 5,01% до 0,064%. Количество акций в распоряжении компании сократилось с 115,6 млн до 1,46 млн штук 8 августа. По состоянию на 2 августа, компания владела 5,2% акций российской биржи (117,51 млн штук).

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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