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Мосбиржа приостановит торги акциями Росбанка с 14 ноября

Ведомости

Московская биржа приостановит торги обыкновенными акциями Росбанка с 14 ноября. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Соответствующее решение принято в связи с реорганизацией банка.

2 ноября акционеры одобрили присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала. Общий капитал объединенной компании превысит 500 млрд руб. Банк должен занять пятое место по средствам населения (2,7 трлн руб.), четвертое – по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн руб.). Председатель правления Росбанка Николай Сидоров уточнил, что все обязательства и требования по заключенным ранее банком договорам останутся в силе.

Процедуру присоединения планируется окончательно завершить в I квартале 2025 г., получив необходимые разрешения со стороны правительства России.

11 сентября «Ведомости» писали о планах Т-банка интегрировать Росбанк. При объединении Росбанк сдаст свою лицензию, и балансы обоих банков объединят под лицензией Т-банка. Росбанк и его десять филиалов будут присоединены к Т-банку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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