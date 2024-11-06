Мосбиржа приостановит торги акциями Росбанка с 14 ноября

11 сентября «Ведомости» писали о планах Т-банка интегрировать Росбанк. При объединении Росбанк сдаст свою лицензию, и балансы обоих банков объединят под лицензией Т-банка. Росбанк и его десять филиалов будут присоединены к Т-банку.