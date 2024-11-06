Мосбиржа приостановит торги акциями Росбанка с 14 ноября
Московская биржа приостановит торги обыкновенными акциями Росбанка с 14 ноября. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Соответствующее решение принято в связи с реорганизацией банка.
2 ноября акционеры одобрили присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала. Общий капитал объединенной компании превысит 500 млрд руб. Банк должен занять пятое место по средствам населения (2,7 трлн руб.), четвертое – по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн руб.). Председатель правления Росбанка Николай Сидоров уточнил, что все обязательства и требования по заключенным ранее банком договорам останутся в силе.
Процедуру присоединения планируется окончательно завершить в I квартале 2025 г., получив необходимые разрешения со стороны правительства России.