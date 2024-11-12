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Выручка Henderson выросла на 25% с начала года

Ведомости

Совокупная выручка магазина мужской одежды Henderson за 10 месяцев 2024 г. выросла на 25% до 16 млрд руб., следует из предварительных данных компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. рост выручки составил 67%. В октябре 2024 г. выручка компании выросла на 10,2 % к октябрю 2023 г. и составила 2,1 млрд руб. Выручка онлайн продаж Henderson в октябре 2024 г. выросла на 32% к октябрю 2023 г.

«Темп роста в октябре 2024 г. к октябрю 2023 г. обусловлен аномально высокими продажами в октябре 2023 г. относительно октября 2022 г. (эффект высокой базы). Однако необходимо обратить внимание, что Компания показала существенный рост выручки к октябрю 2022 г., составивший рекордные 74%», – говорится в сообщении.

24 октября компания опубликовала отчет, согласно которому выручка Henderson за девять месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 27%. Выручка с начала года составила 13,7 млрд руб., тогда как за прошлогодний период – 10,8 млрд руб. В 2023 г. компания увеличила чистую прибыль на 28% г/г до 2,35 млрд руб.

3 июня в Henderson сообщили о повышении EBITDA на 37,5% за 2023 г., она составила 6,6 млрд руб. 17 мая акционеры Henderson утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию.

В ноябре 2023 г. Henderson в ходе IPO привлекла 3,8 млрд руб. До проведения первичного размещения опрошенные «Ведомостями» аналитики заявляли, что у компании сильный финансовый профиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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