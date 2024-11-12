Выручка Henderson выросла на 25% с начала года

24 октября компания опубликовала отчет, согласно которому выручка Henderson за девять месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 27%. Выручка с начала года составила 13,7 млрд руб., тогда как за прошлогодний период – 10,8 млрд руб. В 2023 г. компания увеличила чистую прибыль на 28% г/г до 2,35 млрд руб.