Выручка Henderson выросла на 25% с начала года
Совокупная выручка магазина мужской одежды Henderson за 10 месяцев 2024 г. выросла на 25% до 16 млрд руб., следует из предварительных данных компании.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. рост выручки составил 67%. В октябре 2024 г. выручка компании выросла на 10,2 % к октябрю 2023 г. и составила 2,1 млрд руб. Выручка онлайн продаж Henderson в октябре 2024 г. выросла на 32% к октябрю 2023 г.
«Темп роста в октябре 2024 г. к октябрю 2023 г. обусловлен аномально высокими продажами в октябре 2023 г. относительно октября 2022 г. (эффект высокой базы). Однако необходимо обратить внимание, что Компания показала существенный рост выручки к октябрю 2022 г., составивший рекордные 74%», – говорится в сообщении.
24 октября компания опубликовала отчет, согласно которому выручка Henderson за девять месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 27%. Выручка с начала года составила 13,7 млрд руб., тогда как за прошлогодний период – 10,8 млрд руб. В 2023 г. компания увеличила чистую прибыль на 28% г/г до 2,35 млрд руб.
3 июня в Henderson сообщили о повышении EBITDA на 37,5% за 2023 г., она составила 6,6 млрд руб. 17 мая акционеры Henderson утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию.