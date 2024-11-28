Мосбиржа переводит активы с повышенным инвестриском в режим основных торгов
Московская биржа с 9 декабря 2024 г. переводит акции, облигации и паи ПИФов из сектора компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) в режим основных торгов, говорится в сообщении торговой площадки.
В частности, сектор ПИР как отдельный технологический режим торгов будет удален из торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржи. Как отмечает торговая площадка, перевод сектора ПИР в режим основных торгов обеспечит сохранность доступа к ценной бумаге в брокерских приложениях после присвоения ей соответствующего знака. При этом, как обещает Мосбиржа, сам сектор продолжит выполнять свою основную функцию, а именно – информировать инвесторов о повышенных рисках отдельных торгуемых инструментов, включенных в третий уровень листинга.
Активы в секторе ПИР по-прежнему остаются доступными для квалифицированных инвесторов, а также при прохождении соответствующего тестирования. В сектор компаний повышенного риска входят эмитенты из третьего уровня листинга, в отношении которых биржей принято решение о включении в сектор ПИР.
28 ноября на Мосбирже также сообщили, что планируется возобновить утренние торги на срочном рынке с 2025 г. Решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов. Возобновление утренней сессии планируется на начало следующего года, возможно, даже в январе. На данный момент торги на срочном рынке осуществляются с 10:00 до 23:50 мск.