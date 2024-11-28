Мосбиржа переводит активы с повышенным инвестриском в режим основных торгов

В частности, сектор ПИР как отдельный технологический режим торгов будет удален из торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржи. Как отмечает торговая площадка, перевод сектора ПИР в режим основных торгов обеспечит сохранность доступа к ценной бумаге в брокерских приложениях после присвоения ей соответствующего знака. При этом, как обещает Мосбиржа, сам сектор продолжит выполнять свою основную функцию, а именно – информировать инвесторов о повышенных рисках отдельных торгуемых инструментов, включенных в третий уровень листинга.