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Мосбиржа переводит активы с повышенным инвестриском в режим основных торгов

Ведомости

Московская биржа с 9 декабря 2024 г. переводит акции, облигации и паи ПИФов из сектора компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) в режим основных торгов, говорится в сообщении торговой площадки.

В частности, сектор ПИР как отдельный технологический режим торгов будет удален из торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржи. Как отмечает торговая площадка, перевод сектора ПИР в режим основных торгов обеспечит сохранность доступа к ценной бумаге в брокерских приложениях после присвоения ей соответствующего знака. При этом, как обещает Мосбиржа, сам сектор продолжит выполнять свою основную функцию, а именно – информировать инвесторов о повышенных рисках отдельных торгуемых инструментов, включенных в третий уровень листинга.

Активы в секторе ПИР по-прежнему остаются доступными для квалифицированных инвесторов, а также при прохождении соответствующего тестирования. В сектор компаний повышенного риска входят эмитенты из третьего уровня листинга, в отношении которых биржей принято решение о включении в сектор ПИР.

28 ноября на Мосбирже также сообщили, что планируется возобновить утренние торги на срочном рынке с 2025 г. Решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов. Возобновление утренней сессии планируется на начало следующего года, возможно, даже в январе. На данный момент торги на срочном рынке осуществляются с 10:00 до 23:50 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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