Потанин: акционерам «Норникеля» придется потерпеть с дивидендами
Горно-металлургическая компания «Норильский никель» не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время. Об этом сообщил РБК президент компании Владимир Потанин.
По его словам, отказ от дивидендов связан с существенным снижением цен на продукцию компании, невозможностью прибегнуть к финансированию за счет западных институтов и сложностями в платежах в логистических цепочках, которые повлияли на показатель свободного денежного потока. Ожидается, что в 2025 г. «Норникель» перейдет к положительному денежному потоку, но до тех пор дивиденды распределяться не будут.
«Распределение дивидендов за счет долговых средств – а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга – это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», – подчеркнул Потанин.
Чистая прибыль «Норникеля» по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании снизилась с 47 до 42%, а выручка компании сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.
«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель палладия и металлического никеля. Компания также производит платину, кобальт, медь, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен. Основные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.