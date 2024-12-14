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Потанин: акционерам «Норникеля» придется потерпеть с дивидендами

Ведомости

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время. Об этом сообщил РБК президент компании Владимир Потанин.

По его словам, отказ от дивидендов связан с существенным снижением цен на продукцию компании, невозможностью прибегнуть к финансированию за счет западных институтов и сложностями в платежах в логистических цепочках, которые повлияли на показатель свободного денежного потока. Ожидается, что в 2025 г. «Норникель» перейдет к положительному денежному потоку, но до тех пор дивиденды распределяться не будут.

«Распределение дивидендов за счет долговых средств – а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга – это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», – подчеркнул Потанин.

Чистая прибыль «Норникеля» по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании снизилась с 47 до 42%, а выручка компании сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.

«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель палладия и металлического никеля. Компания также производит платину, кобальт, медь, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен. Основные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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