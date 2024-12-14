Потанин: акционерам «Норникеля» придется потерпеть с дивидендами

По его словам, отказ от дивидендов связан с существенным снижением цен на продукцию компании, невозможностью прибегнуть к финансированию за счет западных институтов и сложностями в платежах в логистических цепочках, которые повлияли на показатель свободного денежного потока. Ожидается, что в 2025 г. «Норникель» перейдет к положительному денежному потоку, но до тех пор дивиденды распределяться не будут.