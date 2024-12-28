Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 16 октября

Аналитики «Цифра брокера» 27 декабря представили прогноз, согласно которому индекс Мосбиржи по итогам 2025 г. составит 5000 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС – 1500 п. Такой рост фондового рынка, по оценкам экспертов, обеспечат улучшения в геополитике и рост стоимости основных голубых фишек, входящих в индексы Мосбиржи и РТС.