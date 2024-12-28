Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 16 октября
Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил 2800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных площадки.
По состоянию на 23:09 мск индекс достигал 2802,92 пункта. Далее он вернулся к значениям 2800,63, после чего прибавил до 2802,41 пункта по состоянию на 23:47.
28 декабря индекс Мосбиржи (IMOEX) обновил максимум декабря и достиг отметки в 2798,49 пункта.
Аналитики «Цифра брокера» 27 декабря представили прогноз, согласно которому индекс Мосбиржи по итогам 2025 г. составит 5000 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС – 1500 п. Такой рост фондового рынка, по оценкам экспертов, обеспечат улучшения в геополитике и рост стоимости основных голубых фишек, входящих в индексы Мосбиржи и РТС.
При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали 25 декабря, что в 2025 г. ожидается рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, но скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики.