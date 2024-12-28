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Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 16 октября

Ведомости

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил 2800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных площадки.

По состоянию на 23:09 мск индекс достигал 2802,92 пункта. Далее он вернулся к значениям 2800,63, после чего прибавил до 2802,41 пункта по состоянию на 23:47.

28 декабря индекс Мосбиржи (IMOEX) обновил максимум декабря и достиг отметки в 2798,49 пункта.

Аналитики «Цифра брокера» 27 декабря представили прогноз, согласно которому индекс Мосбиржи по итогам 2025 г. составит 5000 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС – 1500 п. Такой рост фондового рынка, по оценкам экспертов, обеспечат улучшения в геополитике и рост стоимости основных голубых фишек, входящих в индексы Мосбиржи и РТС.

При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали 25 декабря, что в 2025 г. ожидается рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, но скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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