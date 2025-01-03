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Мосбиржа сообщила о дискретном аукционе по акциям «Озон фармацевтика»

Ведомости

Дискретный аукцион по ценным бумагам «Озон фармацевтика» (OZPH) состоялся на Мосбирже. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

На 10:25 текущая цена акций составила 50,86 руб. с отклонением 22,64%. Было зафиксировано повышение на 20% и более в течение пяти минут подряд текущей цены бумаг компании от цены закрытия предыдущего торгового дня (41,47 руб.).

Дискретный аукцион в режиме основных торгов проводился с 10:29 мск. В остальных безадресных режимах во время проведения аукциона торги проводились согласно регламенту. Окончание аукциона и возобновление торгов планировалось с 10:59 мск.

17 октября «Озон фармацевтика» сообщила о размещении ценных бумаг по 35 руб. Компания заявляла, что цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. В ходе IPO было привлечено 3,45 млрд руб.

26 ноября на сайте «Озон фармацевтики» появилась информация о том, что чистая прибыль компании за девять месяцев 2024 г. выросла на 32,2% в годовом исчислении. Показатель достиг 3,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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