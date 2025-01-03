Мосбиржа сообщила о дискретном аукционе по акциям «Озон фармацевтика»
Дискретный аукцион по ценным бумагам «Озон фармацевтика» (OZPH) состоялся на Мосбирже. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
На 10:25 текущая цена акций составила 50,86 руб. с отклонением 22,64%. Было зафиксировано повышение на 20% и более в течение пяти минут подряд текущей цены бумаг компании от цены закрытия предыдущего торгового дня (41,47 руб.).
Дискретный аукцион в режиме основных торгов проводился с 10:29 мск. В остальных безадресных режимах во время проведения аукциона торги проводились согласно регламенту. Окончание аукциона и возобновление торгов планировалось с 10:59 мск.
17 октября «Озон фармацевтика» сообщила о размещении ценных бумаг по 35 руб. Компания заявляла, что цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. В ходе IPO было привлечено 3,45 млрд руб.
26 ноября на сайте «Озон фармацевтики» появилась информация о том, что чистая прибыль компании за девять месяцев 2024 г. выросла на 32,2% в годовом исчислении. Показатель достиг 3,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%.