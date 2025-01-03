Мосбиржа сообщила о дискретном аукционе по акциям «Озон фармацевтика»

26 ноября на сайте «Озон фармацевтики» появилась информация о том, что чистая прибыль компании за девять месяцев 2024 г. выросла на 32,2% в годовом исчислении. Показатель достиг 3,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%.