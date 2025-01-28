«СПБ биржа» возобновила прием заявок спустя почти четыре часа после сбоя

В мае 2024 г. «СПБ биржа» временно останавливала торги из-за технического сбоя. Тогда пауза также продлилась около четырех часов: с 12:05 до 15:50 мск. В феврале 2024 г. из-за неполадок дважды были приостановлены торги на Мосбирже. 13 февраля пауза потребовалась, чтобы перейти на резервный сервер – это заняло чуть более часа. 14 февраля причиной приостановки стала аппаратная ошибка основного сервера.