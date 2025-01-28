«СПБ биржа» возобновила прием заявок спустя почти четыре часа после сбоя
«СПБ биржа» сняла запрет на подачу заявок на торги ценными бумагами с 22:50 мск. Об этом сообщается на сайте площадки.
Заявки могут подаваться во всех режимах торгов, за исключением режима переговорных сделок с кодом расчетов Т0, режима торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» с кодом расчета Т0Т1, Т0Т2 и режима торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» с кодом расчета Т0Т1.
Вечерняя сессия на площадке проходит по будням с 19:05 до 23:50 мск. 27 января «СПБ биржа» заявила о приостановке приема заявок на сделки с ценными бумагами во всех режимах торгов с 19:00 мск. Пресс-служба площадки объяснила это «замедлением штатных процессов».
В мае 2024 г. «СПБ биржа» временно останавливала торги из-за технического сбоя. Тогда пауза также продлилась около четырех часов: с 12:05 до 15:50 мск. В феврале 2024 г. из-за неполадок дважды были приостановлены торги на Мосбирже. 13 февраля пауза потребовалась, чтобы перейти на резервный сервер – это заняло чуть более часа. 14 февраля причиной приостановки стала аппаратная ошибка основного сервера.