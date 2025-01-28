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«СПБ биржа» запустит биржевые торги по выходным дням с 1 февраля

Ведомости

«СПБ биржа» начнет проводить биржевые торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Соответсвующее решение было принято по запросу участников торгов. Торги будут проходить с 10:00 до 19:00 мск. В дальнейшем их время планируется расширить до 23:50 мск. Торги в выходные дни будут представлять собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника, поэтому расчеты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в субботу и воскресенье, будут проводиться во вторник. На торгах в выходные будут доступны 15 акций российских компаний.

Для защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в выходные, будет существенно сужен по сравнению с будними днями. Колебания цены в субботу и воскресенье не выйдут за границы +/-1,5% от цены на конец торгов на вечер пятницы и будут находиться в пределах +/-10% от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия торговой сессии в пятницу.

ЦБ в сентябре 2024 г. провел опрос «Нужны ли биржевые торги в выходные?». В нем поучаствовали 28 000 инвесторов разных категорий, из них 78,5% выступили против идеи торгов 24/7, сообщал в октябре заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Только чуть более 11% опрошенных регулятором инвесторов поддержали идею таких торгов, из них 8,5% выразили готовность контролировать свои позиции, а 2,6% – нет. Габуния отметил, что регулятор продолжит обсуждать этот вопрос.

В октябре 2024 г. руководитель «СПБ биржи» Евгений Сердюков говорил, что для официального запуска торгов в выходные площадка ожидает окончательного согласования от Центробанка.

23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова сказала журналистам, что у банка нет очевидного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные. Она подчеркнула, что с нынешним регулированием торги в выходные дни могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов. Котировки бумаг в выходные могут быть более волатильными, а инвестор, например, не хочет в этот момент следить за бумагой, объяснила Кубезова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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