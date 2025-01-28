«СПБ биржа» запустит биржевые торги по выходным дням с 1 февраля

Для защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в выходные, будет существенно сужен по сравнению с будними днями. Колебания цены в субботу и воскресенье не выйдут за границы +/-1,5% от цены на конец торгов на вечер пятницы и будут находиться в пределах +/-10% от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия торговой сессии в пятницу.