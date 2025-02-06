Мосбиржа включит акции «Озон фармацевтики» в сектор РИИ

31 января Мосбиржа перевела акции «Озон фармацевтики» с первого на второй уровень листинга. Причиной стало несоответствие требованиям к акциям в свободном обращении по истечении трех месяцев с даты размещения. На фоне новости стоимость акций ненадолго просела, но затем быстро скорректировалась. Представитель компании тогда пояснил, что перевод акций на второй уровень листинга связан с требованиями биржи к размеру доли акций компании в свободном обращении – для «Озон фармацевтики» определен уровень фрифлоата в 13%.