Мосбиржа включит акции «Озон фармацевтики» в сектор РИИ
Мосбиржа приняла решение о включении в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) обыкновенных акций ПАО «Озон фармацевтика» с 7 февраля 2025 г., сообщает биржа.
Рынок инноваций и инвестиций – биржевая площадка, созданная Мосбиржей и «Роснано» для привлечения инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики. Для включения в этот сектор компании должны соответствовать ряду требований.
31 января Мосбиржа перевела акции «Озон фармацевтики» с первого на второй уровень листинга. Причиной стало несоответствие требованиям к акциям в свободном обращении по истечении трех месяцев с даты размещения. На фоне новости стоимость акций ненадолго просела, но затем быстро скорректировалась. Представитель компании тогда пояснил, что перевод акций на второй уровень листинга связан с требованиями биржи к размеру доли акций компании в свободном обращении – для «Озон фармацевтики» определен уровень фрифлоата в 13%.
17 октября ПАО «Озон фармацевтика» объявило об успешном проведении IPO. Цена размещения составила 35 руб. за акцию. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Торги акциями компании на Московской бирже начались в тот же день под тикером OZPH.
Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб. Сообщается, что группа в рамках IPO привлекла «широкий круг» институциональных инвесторов, а также более 40 000 частных инвесторов в акционерный капитал.