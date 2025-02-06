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Мосбиржа включит акции «Озон фармацевтики» в сектор РИИ

Ведомости

Мосбиржа приняла решение о включении в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) обыкновенных акций ПАО «Озон фармацевтика» с 7 февраля 2025 г., сообщает биржа.

Рынок инноваций и инвестиций – биржевая площадка, созданная Мосбиржей и «Роснано» для привлечения инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики. Для включения в этот сектор компании должны соответствовать ряду требований.

31 января Мосбиржа перевела акции «Озон фармацевтики» с первого на второй уровень листинга. Причиной стало несоответствие требованиям к акциям в свободном обращении по истечении трех месяцев с даты размещения. На фоне новости стоимость акций ненадолго просела, но затем быстро скорректировалась. Представитель компании тогда пояснил, что перевод акций на второй уровень листинга связан с требованиями биржи к размеру доли акций компании в свободном обращении – для «Озон фармацевтики» определен уровень фрифлоата в 13%.

17 октября ПАО «Озон фармацевтика» объявило об успешном проведении IPO. Цена размещения составила 35 руб. за акцию. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Торги акциями компании на Московской бирже начались в тот же день под тикером OZPH.

Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб. Сообщается, что группа в рамках IPO привлекла «широкий круг» институциональных инвесторов, а также более 40 000 частных инвесторов в акционерный капитал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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