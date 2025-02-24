Объем торгов на СПБ бирже в выходные увеличился до 774,2 млн рублей
В минувшие выходные объем торгов на СПБ бирже составил 774,2 млн руб., что значительно превышает 375,6 млн руб., зафиксированных 15-16 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. Инвесторы совершили 96 499 сделок, что более чем в 3,5 раза выше, чем в предыдущие выходные (27 310 сделок 15 и 16 февраля).
С 22 февраля СПБ биржа расширила список российских ценных бумаг, доступных для торгов в выходные дни, до 54, а также продлила время торгов до 23:50 мск. Торги в субботу и воскресенье фактически являются дополнительной сессией понедельника, при этом расчёты по сделкам, заключённым в эти дни, проводятся во вторник (Т+1).
Чтобы снизить риски и защитить инвесторов от значительных ценовых колебаний, диапазон изменений цен на ценные бумаги в выходные дни существенно ограничен по сравнению с буднями. До 1 мая 2025 г. предельные колебания цен не будут превышать +/-3% от последней цены, определенной по итогам последнего рабочего дня перед выходными. Возможность изменения этих границ может быть рассмотрена в согласовании с Банком России.
24 февраля биржа с 7:00 мск приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя. Сообщалось, что в 9:30 мск торги возобновятся. На 11:57 мск биржа работает в штатном режиме. На СПб бирже осуществляются организованные торги ценными бумагами как российских, так и зарубежных компаний. В частности, на этой площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов, среди которых «Газпром», Сбербанк, «Магнит», «Лукойл» и другие.