Объем торгов на СПБ бирже в выходные увеличился до 774,2 млн рублей

Чтобы снизить риски и защитить инвесторов от значительных ценовых колебаний, диапазон изменений цен на ценные бумаги в выходные дни существенно ограничен по сравнению с буднями. До 1 мая 2025 г. предельные колебания цен не будут превышать +/-3% от последней цены, определенной по итогам последнего рабочего дня перед выходными. Возможность изменения этих границ может быть рассмотрена в согласовании с Банком России.