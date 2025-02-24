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Объем торгов на СПБ бирже в выходные увеличился до 774,2 млн рублей

Ведомости

В минувшие выходные объем торгов на СПБ бирже составил 774,2 млн руб., что значительно превышает 375,6 млн руб., зафиксированных 15-16 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. Инвесторы совершили 96 499 сделок, что более чем в 3,5 раза выше, чем в предыдущие выходные (27 310 сделок 15 и 16 февраля).

С 22 февраля СПБ биржа расширила список российских ценных бумаг, доступных для торгов в выходные дни, до 54, а также продлила время торгов до 23:50 мск. Торги в субботу и воскресенье фактически являются дополнительной сессией понедельника, при этом расчёты по сделкам, заключённым в эти дни, проводятся во вторник (Т+1).

Чтобы снизить риски и защитить инвесторов от значительных ценовых колебаний, диапазон изменений цен на ценные бумаги в выходные дни существенно ограничен по сравнению с буднями. До 1 мая 2025 г. предельные колебания цен не будут превышать +/-3% от последней цены, определенной по итогам последнего рабочего дня перед выходными. Возможность изменения этих границ может быть рассмотрена в согласовании с Банком России.

24 февраля биржа с 7:00 мск приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя. Сообщалось, что в 9:30 мск торги возобновятся. На 11:57 мск биржа работает в штатном режиме. На СПб бирже осуществляются организованные торги ценными бумагами как российских, так и зарубежных компаний. В частности, на этой площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов, среди которых «Газпром», Сбербанк, «Магнит», «Лукойл» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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