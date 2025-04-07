В марте число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 36,26 млн

В течение марта физлица осуществили рекордные инвестиции в размере 250 млрд руб. в акции и облигации на фондовом рынке Мосбиржи. Из этой суммы 38,7 млрд руб. было направлено в акции, что стало наибольшим притоком с августа 2023 г. Тем временем в облигации было вложено 211,3 млрд руб., в том числе 169,9 млрд руб. – в корпоративные бумаги и 41,3 млрд руб. – в региональные облигации и федерального займа (ОФЗ).