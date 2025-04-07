В марте число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 36,26 млн
В марте текущего года число физических лиц, которые имеют брокерские счета на Мосбирже, увеличилось на 280 000 и достигло 36,26 млн, сообщается на сайте площадки.
По информации биржи, в марте физлицами было открыто 67,14 млн счетов, а сделки заключали свыше 4 млн человек.
В течение марта физлица осуществили рекордные инвестиции в размере 250 млрд руб. в акции и облигации на фондовом рынке Мосбиржи. Из этой суммы 38,7 млрд руб. было направлено в акции, что стало наибольшим притоком с августа 2023 г. Тем временем в облигации было вложено 211,3 млрд руб., в том числе 169,9 млрд руб. – в корпоративные бумаги и 41,3 млрд руб. – в региональные облигации и федерального займа (ОФЗ).
В марте 2025 г. среди наиболее популярных акций в портфелях частных инвесторов – обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,9% и 7% соответственно), акции «Лукойла» (14,3%), «Газпрома» (13,9%), «Т-технологий» (6,6%), «Роснефти» (6,2%), «Яндекса» (5,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,5%), а также акции «Норникеля» (4,9%) и «Полюса» (4,9%).
Частные инвесторы занимали в утренней и вечерней сессиях ведущие позиции – их доли составили 87% и 81% соответственно.
В марте объем сделок на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом достиг 3,1 млрд руб., при этом доля частных инвесторов, участвующих в таких сделках, составила 56%.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на конец марта увеличилось до 6,02 млн, что на 15 000 больше по сравнению с началом месяца. Торговый оборот на этих счетах в течении марта вырос на 72% относительно того же периода годом ранее, составив 381,6 млрд руб. В структуре оборота 66% составляют сделки с акциями, 14% – с облигациями и 20% – с паями фондов.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи за март составил 149 трлн руб. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 4 трлн руб. при среднем дневном объеме 149,4 млрд руб.