Активы розничных ЗПИФов недвижимости выросли на 7,1% в первом квартале
По результатам первого квартала текущего года суммарные активы рыночных ЗПИФов недвижимости достигли 617 млрд руб. Рост составил 7,1%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку УК «Парус Управление активами».
Показатели роста превзошли значения, зафиксированные в четвертом (6,1%) и первом (5,4%) кварталах 2024 г. Отмечается, что при анализе рыночных фондов были учтены показатели ЗПИФа недвижимости «Дом.РФ», в котором за последнее время наблюдались значительное увеличение доли недвижимости и рост количества пайщиков.
На фоне интенсивного развития рынка ЗПИФов недвижимости УК «Парус Управление активами» выделила в отдельные сегменты ЦОД и Light Industrial (производственно-складские площади для малого и среднего бизнеса), прежде включенные в сегмент логистической недвижимости. Сегмент ЦОД по результатам первого квартала занял третью строчку в списке сектором недвижимости (67,2 млрд руб.), торговая недвижимость при этом ушла на четвертое место (65 млрд руб.). Так, ЦОД «Медведково» площадью 73 800. кв. м находится в фонде «Современная коммерческая недвижимость» (УК «Современные фонды недвижимости»). «Альфа-Капитал» год назад приступила к развитию линейки фондов Light Industrial. По словам руководителя направления маркетинговых исследований и аналитики УК «Парус Управление активами» Елены Михайловой, в скором времени ожидается, что линейка ЗПИФов пополнится активами рекреационной и гостиничной недвижимости.
Инвестиции составили главный вклад в рост рынка. По результатам квартала приток средств клиентов фондов составил 28,4 млрд руб., что более чем в два раза превышает значение аналогичного периода прошлого года. Основным фактором роста Михайлова назвала защитные свойства недвижимости, особенно коммерческой. Речь о росте арендных платежей и стоимости самих активов. В 2024 г. прибыль с аренды складской недвижимости увеличился с 10–12% до 16% годовых. Переоценка стоимости объектов добавила еще около 8–10%.
10 марта «Ведомости» писали, что дружественные иностранцы инвестируют в России через ЗПИФ. ЗПИФы сейчас наиболее массовый сегмент российского рынка паевых инвестфондов. По данным Банка России, с 2022 г. число закрытых фондов выросло в 1,8 раза до 2828 (по итогам 2024 г.). Информация о пайщиках и активах ЗПИФов публично не раскрывается – в этом их преимущество перед другими формами структурирования бизнеса в России, объяснили эксперты.