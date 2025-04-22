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Активы розничных ЗПИФов недвижимости выросли на 7,1% в первом квартале

Ведомости

По результатам первого квартала текущего года суммарные активы рыночных ЗПИФов недвижимости достигли 617 млрд руб. Рост составил 7,1%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку УК «Парус Управление активами».

Показатели роста превзошли значения, зафиксированные в четвертом (6,1%) и первом (5,4%) кварталах  2024 г. Отмечается, что при анализе рыночных фондов были учтены показатели ЗПИФа недвижимости «Дом.РФ», в котором за последнее время наблюдались значительное увеличение доли недвижимости и рост количества пайщиков.

На фоне интенсивного развития рынка ЗПИФов недвижимости УК «Парус Управление активами» выделила в отдельные сегменты ЦОД и Light Industrial (производственно-складские площади для малого и среднего бизнеса), прежде включенные в сегмент логистической недвижимости. Сегмент ЦОД по результатам первого квартала занял третью строчку в списке сектором недвижимости (67,2 млрд руб.), торговая недвижимость при этом ушла на четвертое место (65 млрд руб.). Так, ЦОД «Медведково» площадью 73 800. кв. м находится в фонде «Современная коммерческая недвижимость» (УК «Современные фонды недвижимости»). «Альфа-Капитал» год назад приступила к развитию линейки фондов Light Industrial. По словам руководителя направления маркетинговых исследований и аналитики УК «Парус Управление активами» Елены Михайловой, в скором времени ожидается, что линейка ЗПИФов пополнится активами рекреационной и гостиничной недвижимости.

Инвестиции составили главный вклад в рост рынка. По результатам квартала приток средств клиентов фондов составил 28,4 млрд руб., что более чем в два раза превышает значение аналогичного периода прошлого года. Основным фактором роста Михайлова назвала защитные свойства недвижимости, особенно коммерческой. Речь о росте арендных платежей и стоимости самих активов. В 2024 г. прибыль с аренды складской недвижимости увеличился с 10–12% до 16% годовых. Переоценка стоимости объектов добавила еще около 8–10%.

10 марта «Ведомости» писали, что дружественные иностранцы инвестируют в России через ЗПИФ. ЗПИФы сейчас наиболее массовый сегмент российского рынка паевых инвестфондов. По данным Банка России, с 2022 г. число закрытых фондов выросло в 1,8 раза до 2828 (по итогам 2024 г.). Информация о пайщиках и активах ЗПИФов публично не раскрывается – в этом их преимущество перед другими формами структурирования бизнеса в России, объяснили эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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