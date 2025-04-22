Активы розничных ЗПИФов недвижимости выросли на 7,1% в первом квартале

На фоне интенсивного развития рынка ЗПИФов недвижимости УК «Парус Управление активами» выделила в отдельные сегменты ЦОД и Light Industrial (производственно-складские площади для малого и среднего бизнеса), прежде включенные в сегмент логистической недвижимости. Сегмент ЦОД по результатам первого квартала занял третью строчку в списке сектором недвижимости (67,2 млрд руб.), торговая недвижимость при этом ушла на четвертое место (65 млрд руб.). Так, ЦОД «Медведково» площадью 73 800. кв. м находится в фонде «Современная коммерческая недвижимость» (УК «Современные фонды недвижимости»). «Альфа-Капитал» год назад приступила к развитию линейки фондов Light Industrial. По словам руководителя направления маркетинговых исследований и аналитики УК «Парус Управление активами» Елены Михайловой, в скором времени ожидается, что линейка ЗПИФов пополнится активами рекреационной и гостиничной недвижимости.