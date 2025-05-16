Индекс Мосбиржи перешел к росту после переговоров РФ и Украины
После заявлений помощника президента РФ Владимира Мединского по результатам переговоров РФ и Украины, которые прошли в турецком Стамбуле 16 мая, индекс Мосбиржи (IMOEX) перешел к росту. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 16:50 мск российский бенчмарк достиг 2862,05 пункта, увеличившись на 1,02%.
Рост показателя начался после того, как Мединский заявил о готовности российской делегации «к возможным компромиссам, их обсуждению». Кроме того, после переговоров он рассказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также анонсировали масштабный обмен пленными 1000 на 1000 в ближайшие дни.
14 мая индекс Мосбиржи отреагировал снижением на объявление состава делегации России для переговоров по Украине в Турции. Тогда он падал более чем на 1%.
В начале месяца индекс Мосбиржи впервые с 18 апреля опустился ниже отметки в 2850 пунктов, потеряв 2,8% и достигнув уровня 2836,7 пункта. Все акции, входящие в индекс Мосбиржи, завершили торги 2 мая в минусе. «Ведомости» писали, что основное давление на рынок может оказывать геополитическая неопределенность.