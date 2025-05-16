Индекс Мосбиржи перешел к росту после переговоров РФ и Украины

Рост показателя начался после того, как Мединский заявил о готовности российской делегации «к возможным компромиссам, их обсуждению». Кроме того, после переговоров он рассказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также анонсировали масштабный обмен пленными 1000 на 1000 в ближайшие дни.