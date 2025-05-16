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Индекс Мосбиржи перешел к росту после переговоров РФ и Украины

Ведомости

После заявлений помощника президента РФ Владимира Мединского по результатам переговоров РФ и Украины, которые прошли в турецком Стамбуле 16 мая, индекс Мосбиржи (IMOEX) перешел к росту. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 16:50 мск российский бенчмарк достиг 2862,05 пункта, увеличившись на 1,02%.

Рост показателя начался после того, как Мединский заявил о готовности российской делегации «к возможным компромиссам, их обсуждению». Кроме того, после переговоров он рассказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также анонсировали масштабный обмен пленными 1000 на 1000 в ближайшие дни.

14 мая индекс Мосбиржи отреагировал снижением на объявление состава делегации России для переговоров по Украине в Турции. Тогда он падал более чем на 1%.

В начале месяца индекс Мосбиржи впервые с 18 апреля опустился ниже отметки в 2850 пунктов, потеряв 2,8% и достигнув уровня 2836,7 пункта. Все акции, входящие в индекс Мосбиржи, завершили торги 2 мая в минусе. «Ведомости» писали, что основное давление на рынок может оказывать геополитическая неопределенность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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