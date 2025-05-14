Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на объявление состава делегации РФ
Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на объявление состава делегации России для переговоров по Украине в Турции. Он усилил снижение более чем на 1%. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговорам по урегулированию украинского конфликта в Турции. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме того, российскую сторону представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
15 мая в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.
Глава Украины в интервью изданию Liberation сообщал, что на переговорах в Стамбуле должны в первую очередь обсуждаться вопросы полного прекращения огня и обмена всеми пленными. Руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что российско-украинские переговоры могут пройти не на высшем уровне.