Мосбиржа начнет торги БПИФами по выходным с 28 июня

С 1 марта Мосбиржа запустила торги в выходные дни в экспериментальном режиме. На первом этапе к торгам были допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные были сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составляло 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня).