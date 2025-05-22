Мосбиржа начнет торги БПИФами по выходным с 28 июня
С 28 июня Московская биржа начнет торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) по выходным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Бориса Блохина.
«У нас будет предоставлена возможность добавления БПИФов, и мы благодарны управляющим компаниям, которые сейчас активно готовятся к доступу своих фондов в середине лета на торги в выходные дни», – сказал Блохин.
С 1 марта Мосбиржа запустила торги в выходные дни в экспериментальном режиме. На первом этапе к торгам были допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные были сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составляло 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня).
В основных событиях за I квартал Мосбиржа назвала старт торгов в выходные дни и возобновление утренних торговых сессий, что позволило клиентам управлять активами семь дней в неделю.