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Мосбиржа начнет торги БПИФами по выходным с 28 июня

Ведомости

С 28 июня Московская биржа начнет торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) по выходным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Бориса Блохина.

«У нас будет предоставлена возможность добавления БПИФов, и мы благодарны управляющим компаниям, которые сейчас активно готовятся к доступу своих фондов в середине лета на торги в выходные дни», – сказал Блохин.

С 1 марта Мосбиржа запустила торги в выходные дни в экспериментальном режиме. На первом этапе к торгам были допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные были сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составляло 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня).

В основных событиях за I квартал Мосбиржа назвала старт торгов в выходные дни и возобновление утренних торговых сессий, что позволило клиентам управлять активами семь дней в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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