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«СПБ биржа» объявила график проведения торгов в период с 12 по 15 июня

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«СПБ биржа» объявила график проведения торгов в период с 12 по 15 июня. В указанный период торги российскими ценными бумагами будут проводиться ежедневно. Об этом говорится в сообщении площадки.

12, 14, 15 июня торги будут проводиться с 10:00 до 23:50 мск. Только 13 июня они пройдут с 7:00 до 23:50 мск.

Расчеты по сделкам, которые заключили инвесторы 12 и 13 июня, пройдут 16 июня. Для сделок, совершенных 14 и 15 июня, назначена дата расчетов на 17 июня.

С 12 по 15 июня россиян ждут четырехдневные выходные. Согласно производственному календарю, рабочая неделя продлится с 9 по 11 июня, при этом последний день будет укороченным. 12 июня отмечается День России, а 13 июня будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта, который выпал на субботу.

28 мая представитель «СПБ биржи» сообщил, что площадка готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. Торги этими инструментами планируется начать по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга будут внесены соответствующие изменения, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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