«СПБ биржа» объявила график проведения торгов в период с 12 по 15 июня

С 12 по 15 июня россиян ждут четырехдневные выходные. Согласно производственному календарю, рабочая неделя продлится с 9 по 11 июня, при этом последний день будет укороченным. 12 июня отмечается День России, а 13 июня будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта, который выпал на субботу.