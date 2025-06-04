«СПБ биржа» объявила график проведения торгов в период с 12 по 15 июня
«СПБ биржа» объявила график проведения торгов в период с 12 по 15 июня. В указанный период торги российскими ценными бумагами будут проводиться ежедневно. Об этом говорится в сообщении площадки.
12, 14, 15 июня торги будут проводиться с 10:00 до 23:50 мск. Только 13 июня они пройдут с 7:00 до 23:50 мск.
Расчеты по сделкам, которые заключили инвесторы 12 и 13 июня, пройдут 16 июня. Для сделок, совершенных 14 и 15 июня, назначена дата расчетов на 17 июня.
С 12 по 15 июня россиян ждут четырехдневные выходные. Согласно производственному календарю, рабочая неделя продлится с 9 по 11 июня, при этом последний день будет укороченным. 12 июня отмечается День России, а 13 июня будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта, который выпал на субботу.
28 мая представитель «СПБ биржи» сообщил, что площадка готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. Торги этими инструментами планируется начать по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга будут внесены соответствующие изменения, говорится в сообщении.