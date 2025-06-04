«СПБ биржа» не будет проводить торги 5 июля

На «СПБ бирже» проходят организованные торги ценными бумагами как российских и зарубежных компаний. На площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов. 4 июня площадка представила график торгов на праздничные дни с 12 по 15 июня – 12, 14, 15 июня торги будут проводиться с 10:00 до 23:50 мск, 13 июня они пройдут с 7:00 до 23:50 мск.