«СПБ биржа» не будет проводить торги 5 июля
«СПБ биржа» не будет проводить торги российскими ценными бумагами 5 июля из-за обновления. Об этом сообщается на сайте площадки.
«Торги на «СПБ бирже» в субботу, 5 июля 2025 г., проводиться не будут в связи с планируемым обновлением средств проведения торгов», – говорится в сообщении.
С 6 июля торги российскими ценными бумагами будут проводиться по стандартному расписанию с 10:00 до 23:50 мск.
17 марта «СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами в связи с техническим сбоем. Торги были приостановлены с 10:55 до 12:10 мск.
На «СПБ бирже» проходят организованные торги ценными бумагами как российских и зарубежных компаний. На площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов. 4 июня площадка представила график торгов на праздничные дни с 12 по 15 июня – 12, 14, 15 июня торги будут проводиться с 10:00 до 23:50 мск, 13 июня они пройдут с 7:00 до 23:50 мск.