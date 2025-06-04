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«СПБ биржа» не будет проводить торги 5 июля

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«СПБ биржа» не будет проводить торги российскими ценными бумагами 5 июля из-за обновления. Об этом сообщается на сайте площадки.

«Торги на «СПБ бирже» в субботу, 5 июля 2025 г., проводиться не будут в связи с планируемым обновлением средств проведения торгов», – говорится в сообщении.

С 6 июля торги российскими ценными бумагами будут проводиться по стандартному расписанию с 10:00 до 23:50 мск.

17 марта «СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами в связи с техническим сбоем. Торги были приостановлены с 10:55 до 12:10 мск.

На «СПБ бирже» проходят организованные торги ценными бумагами как российских и зарубежных компаний. На площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов. 4 июня площадка представила график торгов на праздничные дни с 12 по 15 июня – 12, 14, 15 июня торги будут проводиться с 10:00 до 23:50 мск, 13 июня они пройдут с 7:00 до 23:50 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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