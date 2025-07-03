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ЦБ может выстроить режим счетов типа «Ин» в течение месяца

Ведомости

Банк России может выстроить режим счетов типа «Ин» в течение месяца, рассказал зампред Центробанка Филипп Габуния в рамках Финансового конгресса. Такой тип счетов разработан для иностранных инвесторов.

«Режим счета мы установим в самое ближайшее время. Я думаю, что в пределах месяца мы постараемся», – отметил он.

1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», согласно которому вводятся спецсчета «Ин» для граждан иностранных государств и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.

В декабре 2024 г. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа, по которому иностранные инвесторы получают гарантии вывода своих средств из России. Тогда замглавы профильного ведомства рассказал, что целью документа является привлечение средств иностранных инвесторов на российский рынок.

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