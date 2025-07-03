ЦБ может выстроить режим счетов типа «Ин» в течение месяца

В декабре 2024 г. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа, по которому иностранные инвесторы получают гарантии вывода своих средств из России. Тогда замглавы профильного ведомства рассказал, что целью документа является привлечение средств иностранных инвесторов на российский рынок.