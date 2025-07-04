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Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота»

Ведомости

Мосбиржа приостановила торги акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний» после иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов и их аресте челябинским судом. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники.

Собеседник издания заявил, что «выглядит так, будто торги остановлены», хотя официальных оповещений от Мосбиржи не было. Сделки нельзя совершить в приложениях «Альфа-инвестиций», «Финама» и «Т-инвестиций». Последнюю сделку совершили 10:29 мск 4 июля.

3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции «Южуралзолота», принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. Суд в Челябинске удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах – аресте активов.

По данным источника «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. Это давало ему возможность принимать нормативные акты, выгодные его бизнесу.

3 июля стало известно, что брокер Альфа-банка – «Альфа-инвестиции» – с 4 июля приостанавливает проведение сделок с акциями ЮГК.

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