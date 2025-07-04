Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота»
Собеседник издания заявил, что «выглядит так, будто торги остановлены», хотя официальных оповещений от Мосбиржи не было. Сделки нельзя совершить в приложениях «Альфа-инвестиций», «Финама» и «Т-инвестиций». Последнюю сделку совершили 10:29 мск 4 июля.
3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции «Южуралзолота», принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. Суд в Челябинске удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах – аресте активов.
По данным источника «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. Это давало ему возможность принимать нормативные акты, выгодные его бизнесу.
3 июля стало известно, что брокер Альфа-банка – «Альфа-инвестиции» – с 4 июля приостанавливает проведение сделок с акциями ЮГК.