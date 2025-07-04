Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота»

Собеседник издания заявил, что «выглядит так, будто торги остановлены», хотя официальных оповещений от Мосбиржи не было. Сделки нельзя совершить в приложениях «Альфа-инвестиций», «Финама» и «Т-инвестиций». Последнюю сделку совершили 10:29 мск 4 июля.