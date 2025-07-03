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Брокер Альфа-Банка с 4 июля приостанавливает сделки с акциями ЮГК

Ведомости

С 4 июля брокер Альфа-Банка приостанавливает проведение сделок с акциями компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Об этом сообщила инвесткомпания «Альфа-Инвестиции», уточнив, что данное решение связано с исполнением определения суда по делу.

«Обязательно расскажем о дальнейших изменениях», – поясняется в сообщении.

3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции «Южуралзолота», принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. По данным источника «Ведомостей», причиной такого решения стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. Это давало ему возможность принимать нормативные акты, выгодные его бизнесу.

Иск также включает требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. В документе подчеркивается, что предприниматель нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности, создав ЮГК и завладев активами компании «Южуралзолото», которую до этого возглавлял.

Сообщалось, что на фоне иска Генпрокуратуры стоимость акций ЮГК резко снизилась – падение составило 17%. Позже стало известно, что суд принял обеспечительные меры по иску об обращении «Южуралзолота» в доход РФ.

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