Брокер Альфа-Банка с 4 июля приостанавливает сделки с акциями ЮГК

3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции «Южуралзолота», принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. По данным источника «Ведомостей», причиной такого решения стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. Это давало ему возможность принимать нормативные акты, выгодные его бизнесу.