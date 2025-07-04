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Мосбиржа объяснила остановку торгов акциями «Южуралзолота» предписанием ЦБ

Ведомости

Мосбиржа приостановила торги акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) на основании предписания Банка России. Это следует из сообщения на сайте площадки.

Торги акциями компании приостановлены во всех режимах торгов, уточнила биржа.

На приостановку торгов 4 июля обратили внимание «РБК Инвестиции». Сделки также нельзя было совершить в приложениях «Альфа-инвестиций», «Финама» и «Т-инвестиций». Последняя сделка прошла в 10:29 мск 4 июля.

Приостановка торгов происходит на фоне ареста активов ЮГК. 3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову.

«Ведомости» со ссылкой на источник писали, что причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.

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