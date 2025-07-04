Мосбиржа объяснила остановку торгов акциями «Южуралзолота» предписанием ЦБ
Торги акциями компании приостановлены во всех режимах торгов, уточнила биржа.
На приостановку торгов 4 июля обратили внимание «РБК Инвестиции». Сделки также нельзя было совершить в приложениях «Альфа-инвестиций», «Финама» и «Т-инвестиций». Последняя сделка прошла в 10:29 мск 4 июля.
Приостановка торгов происходит на фоне ареста активов ЮГК. 3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову.
«Ведомости» со ссылкой на источник писали, что причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.