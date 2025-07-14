Акции «Южуралзолота» взлетели на 13% после возобновления торгов на Мосбирже
После возобновления возможности операций с акциями «Южуралзолота» (ЮГК) их стоимость выросла на 13%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на момент старта торгов.
В течение первых тридцати секунд торгов цена акций ЮГК увеличилась до 0,5415 руб., что на 13,6% превышает уровень 4 июля, когда торговля этими бумагами была приостановлена. На 10:35 мск цена акции составила 0,5466 руб.
14 июля Мосбиржа и «СПБ биржа» возобновили торги акциями «Южуралзолота». Они были приостановлены 4 июля на фоне разбирательства по делу основного владельца активов бизнесмена Константина Струкова.
Речь идет об иске с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие Струкову. Причиной стал конфликт интересов: Струков совмещал должность депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.
11 июля суд удовлетворил иск в полном объеме. Представляющий интересы ЮГК адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин заявил «Ведомостям», что решение об обжаловании примут позднее, когда получат текст решения.