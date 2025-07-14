Акции «Южуралзолота» взлетели на 13% после возобновления торгов на Мосбирже

Речь идет об иске с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие Струкову. Причиной стал конфликт интересов: Струков совмещал должность депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.