Индекс Мосбиржи упал на словах Трампа о перемещении двух атомных подлодок

31 июля Трамп обрушился с критикой на Медведева, назвав его «провальным бывшим президентом» и обвинив Россию и Индию в обладании «мертвыми экономиками». В ответ Медведев заявил, что столь резкая реакция американского лидера доказывает правоту России. Он также иронично напомнил Трампу о его любимых фильмах про «ходячих мертвецов» и упомянул «мертвую руку». Вероятно, таким образом он дал отсылку к системе «Периметр» – автоматизированному комплексу ответного ядерного удара, который известен как «мертвая рука».