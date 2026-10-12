Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов в выходные после дизельной сделки
Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов на дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) на фондовом рынке 10–11 октября – 92,8 млрд руб., что в 3,7 раза превышает средний объем торгов в выходные на фондовом рынке с начала года. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. Этому предшествовал телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Предыдущий максимум был зафиксирован на выходных 28 февраля – 1 марта. Объем торгов тогда составлял 68,8 млрд руб.
Объем торгов акциями и паями ПИФов 10–11 октября вышел в 87,9 млрд руб., облигациями – 4,9 млрд руб. Частных инвесторов, которые совершали сделки в эти даты, Мосбиржа насчитала 165 000 человек, что на 37,5% больше среднего занчения.
Объем торгов на срочном рынке также был близок к историческому максимуму. Общий объем сделок с фьючерсами и опционами составил 143 млрд руб., что почти в три раза выше, чем средний объем торгов в выходные на срочном рынке. Сделки с деривативами заключали более 34 000 уникальных клиентов – в 1,5 раза выше среднего значения за прошедший период этого года.
За девять месяцев средний объем торгов в выходные на фондовом рынке составил 25 млрд руб., что на 25% больше, чем за весь 2025 г. На срочном рынке – 26,7 млрд руб., что в два раза больше, чем за прошлый год.
Торги в выходные на фондовом и срочном рынках Мосбиржи проводятся в субботу и воскресенье с 09:50 до 19:00 мск, а также могут быть проведены в иные нерасчетные выходные дни.
В пятницу 9 октября был последний день торгов с дивидендами «Т-технологий» (4,7 руб.), «Новатэка» (35,5 руб.), «Норникеля» (1,85 руб.) и «Новабева» (8 руб.). Кроме того, в этот день Вашингтон заключил соглашение с Москвой по дизельному топливу.
Объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже в сентябре в основном режиме торгов превысил 557 млрд руб. Показатель вдвое больше результата за аналогичный период прошлого года. С начала года объем сделок на рынке драгметаллов составил почти 4 трлн руб. Общее количество сделок в сентябре выросло на 18% до 302 100.