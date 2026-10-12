Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов в выходные после дизельной сделки

Объем торгов на срочном рынке также был близок к историческому максимуму. Общий объем сделок с фьючерсами и опционами составил 143 млрд руб., что почти в три раза выше, чем средний объем торгов в выходные на срочном рынке. Сделки с деривативами заключали более 34 000 уникальных клиентов – в 1,5 раза выше среднего значения за прошедший период этого года.