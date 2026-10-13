Российский рынок акций возобновил рост
По состоянию на 12:00 мск 13 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2414,79. Индекс РТС вырос на 0,88% и составил 906,52.
После нейтрального открытия рынок пошел наверх на сообщениях о новом плане урегулирования украинского конфликта, подготовленном США и ЕС. Индекс на этом фоне пытается закрепиться выше уровня 2400.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
АФК «Система» – 7,80 руб. (+5,82%)
Ozon – 3433,50 руб. (+3,59%)
«Аэрофлот» – 35,49 руб. (+3,56%)
МКБ – 9,87 руб. (+3,36%)
«Группа Астра» – 224,45 руб. (+3,15%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Татнефть» ао – 656,40 руб. (-3,46%)
«Татнефть» ап – 628,80 руб. (-3,19%)
«Евротранс» – 22,90 руб. (-0,86%)
«Россети» – 0,05 руб. (-0,65%)
VK – 133,45 руб. (-0,45%)
Общий объем торгов составил 40,96 млрд руб.