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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций возобновил рост

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 13 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2414,79. Индекс РТС вырос на 0,88% и составил 906,52.

После нейтрального открытия рынок пошел наверх на сообщениях о новом плане урегулирования украинского конфликта, подготовленном США и ЕС. Индекс на этом фоне пытается закрепиться выше уровня 2400.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 40,96 млрд руб.

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