Конкурент гида Michelin по ресторанам появится в России

Первое российское издание будет включать 200-250 ресторанов Москвы Евгений Разумный / Ведомости

Французский гид по ресторанам Gault&Millau приходит в Россию — первый выпуск появится уже в ноябре 2017 г., говорится в сообщении путеводителя.

Gault&Millau называется именами своих основателей — Андре Гюйо и Кристиана Мийо, которые основали его в 1965 г. Этот ресторанный гид считается конкурентом Michelin. Сейчас Gault&Millau есть уже в более 15 странах, например, в Австралии, Канаде, Польше, Венгрии, Марокко. В ближайшие три года путеводитель планирует охватить еще 12 стран, среди них Бразилия, Италия, Великобритания, Казахстан.

Первое российское издание будет включать 200-250 ресторанов Москвы, будущие выпуски будут включать также места из других городов России, уточняется в сообщении Gault&Millau. Он появится в печатной и электронной версии. При оценке ресторана эксперты приходят инкогнито как обычные клиенты. «Наша цель — сообщить всему миру, что рестораны в Москве очень современны», — приводятся в сообщении слова одного из президентов гида Gault&Millau Жака Балли.

Эксперты Gault&Millau уже сейчас оценивают рестораны, точный список попавших в сборник появится в августе 2017 г. Среди экспертов нет русских представителей, уточняется в сообщении Gault&Millau. «В России каждый кто не лень называет себя ресторанным критиком. Тех, кто по-настоящему разбирается в еде, можно перечислить по пальцам одной руки», — комментирует ресторатор Александр Раппопорт.

Есть необходимость в честном и объективном путеводителе, потому что в России знают только те рестораны, у которых есть деньги на пиар, считает руководитель «Рестконсалта» Сергей Миронов. Вряд ли приход путеводителя сыграет большую роль для рестораторов, сомневается владелец группы ресторанов Maison Dellos Андрей Деллос. По его словам, влияние может оказать только Michelin. «Когда мы получили звезду Michelin в Нью-Йорке, мы почувствовали изменение в день выхода путеводителя: все места в этот же день зарезервировали на месяц вперед», – рассказывает Деллос. Для некоторых мест попадание в Gault&Millau может увеличить поток посетителей до 50%, не соглашается Миронов.