В пробе российской бобслеистки на Олимпиаде нашли запрещенный препарат

В пробе российской спортсменки обнаружен запрещенный сердечный препарат Wong Maye-E / AP

Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане, дала положительный результат, сообщила Федерация бобслея России. За несколько дней до этого, 13 февраля, проба спортсменки была чистой, отметили в Федерации бобслея. В Пхенчхане Надежда Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

«Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды», – говорится в сообщении федерации в Faceboоk. В пробе спортсменки обнаружены следы сердечного препарата, врачи ей его не выписывали, отмечается в сообщении.

Надежду Сергееву уже ловили на допинге. В марте 2016 г. в ее пробе были обнаружены следы мельдония, который с начала 2016 г. считался запрещенным веществом. В июне того же года спортсменка была оправдана Российским антидопинговым агентством. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) тогда признало, что неправильно рассчитало срок вывода препарата из организма.

Какой именно препарат обнаружен в пробе спортсменки сейчас, в федерации не уточнили. «Я не владею этой информацией, поэтому пока не могу комментировать», – сказал президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков газете «Спорт-Экспресс». Какое количество вещества было обнаружено, он тоже не сказал. Зубков сообщил, что уже связывался с Сергеевой, но содержание разговора не раскрыл.

В делегации олимпийских спортсменов из России сообщили изданию «Чемпионат.com», что получили официальное уведомление о положительной допинг-пробе Сергеевой. В делегации уточнили, что в пробе обнаружен запрещенный препарат триметазидин. «Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», – говорится в заявлении делегации.

Триметазидин нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов.

Ранее запрещенное вещество было обнаружено в пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. На Олимпиаде в Пхенчхане он в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль. После того как Крушельницкого признали виновным в употреблении допинга, результаты керлингистов были аннулированы. Награда перешла сборной Норвегии.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе, потому что в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал сборную России из-за нарушения антидопинговых правил. МОК в индивидуальном порядке приглашал на соревнования в Южную Корею только «чистых» российских спортсменов.

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