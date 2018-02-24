CAS дисквалифицировал попавшуюся на допинге российскую бобслеистку

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Владелец китайской Geely стал крупнейшим акционером Daimler

Председатель совета директоров и основной владелец китайской Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу собрал 9,69% акций Daimler, сообщил Automotive News Europe со ссылкой на сообщение немецкого автопроизводителя отраслевому регулятору. О покупке крупного пакета акций немецкого производителя, владеющего маркой Mercedes-Benz, также сообщили источники Bloomberg и Reuters.

Доля акций Daimler, которая стоит по текущей рыночной стоимости около $9 млрд, делает Ли крупнейшим акционером компании, производящей легковые автомобили, грузовики и автобусы. Ли в течение последних недель покупал акции Daimler на фондовом рынке, собрав чуть менее 10%. Два источника Reuters, знакомые с планами Ли, сказали, что собрать долю в Daimler его побудила «драматическая трансформация», происходящая в автомобильной промышленности.

Geely собирается заключить технологический альянс с Daimler по электромобилям и самоуправляющимся машинам, чтобы конкурировать с Tesla, Google и Uber. Ли считает, что «один, два или три производителя из существующих сейчас смогут выжить» в новой технологической гонке, сказал один из источников Reuters. «Он считает, что существующие производители должны объединиться и инвестировать в будущее, чтобы стать одной из двух или трех компаний, которые выживут». В ноябре 2017 г. источники Reuters сообщили, что Daimler отклонил предложение Geely о приобретении 5%-ной доли путем размещения акций с дисконтом. Daimler отказался выпускать новые акции, не желая размыть доли существующих акционеров, говорили источники.

Представитель Daimler назвал покупку акций частными инвестициями Ли. «Мы рады, что получили в лице Ли Шуфу еще одного долгосрочного инвестора, который убежден в инновационных способностях, стратегии и будущем потенциале Daimler, - сказал представитель пресс-службы. - Daimler знает и уважает Ли Шуфу как китайского предпринимателя с высокой компетентностью и передовым мышлением».

По данным Thomson Reuters, покупка доли делает Ли крупнейшим акционером Daimler. Его доля больше, чем у Кувейтского инвестиционного фонда, которому по данным на конец сентября 2017 г. принадлежало 6,8%. Акции Daimler распределены между институциональными (около 69%) и частными инвесторами.

В холдинг Geely входят Volvo Cars и Geely Automobile. В декабре прошлого года Geely потратил $3,9 млрд, чтобы стать крупнейшим акционером второго в мире производителя грузовиков Volvo AB. В прошлом году Geely также получил контроль над британским производителем спортивных автомобилей Lotus и малазийским автопроизводителем Proton, а в 2013 г. он приобрел Manganese Bronze Holdings, производителя черных лондонских кэбов, находившегося в состоянии банкротства.

Geely планирует представить Европе новый автомобильный бренд Lynk & CO, продажи которого начались в Китае в прошлом году.

У Mercedes-Benz существует промышленный альянс с Renault-Nissan, которому принадлежит 3,1% акций Daimler. Немецкий автопроизводитель также объявил о планах производства электромобилей в Китае с действующим партнером BAIC Motor.