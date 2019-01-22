Кто получит «Оскаров»: прогноз «Ведомостей»

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Фильм «Зеленая книга» Amblin Partners

Если американские академики решат, что лучший фильм года – «Зеленая книга» Питера Фаррелли, это будет торжество симпатичного доброго кино, которое может понравиться всем, но уж точно не останется в истории. С другой стороны, часто ли главного «Оскара» выигрывают этапные фильмы? Если посмотреть на списки победителей за последние 10 лет, мы не увидим там ни «Аватара» Джеймса Кэмерона, ни «Любви» Михаэля Ханеке, ни «Социальной сети» Дэвида Финчера, ни «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, ни «Древа жизни» Терренса Малика – все они номинировались на «лучший фильм», но уступили конкурентам, иногда достойным, иногда средним. Хотя само наличие таких картин в списке номинантов – несомненное свидетельство, что кинематографический год не был пустым. А какая была интрига, когда, например, «Аватар» боролся за главного «Оскара» с адреналиновым «Повелителем бури» Кэтрин Бигелоу! Такая схватка встречается раз в десятилетие, но обычно хоть какое-то напряжение в течение оскаровского забега все-таки есть. А свежий список, кажется, самый скучный за последние годы. Тем не менее по традиции займемся прогнозами.

Лучший актер

Номинанты: Кристиан Бейл («Власть»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)

Гильдия киноактеров Америки вручит свои награды только 27 января, поэтому пока приходится ориентироваться на «Золотой глобус», где лучшим актером в драме стал Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри, а лучшим в комедии или мюзикле – Кристиан Бейл в роли 46-го вице-президента США Дика Чейни. У «Оскара» жанровых делений нет, поставим на Бейла. Малек, на взгляд академиков, скорее всего, еще молодой.

Лучшая актриса