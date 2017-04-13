Организатор «Евровидения»: решение Украины подрывает репутацию конкурса

Председатель наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг прокомментировал отказ «Первого канала» от трансляции конкурса. «Мы решительно осуждаем решение украинских властей о запрете въезда в страну для Юлии Самойловой, так как мы считаем, что это в корне подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса Евровидение-2017», – приводит RNS его слова. Фрейлинг уточнил, что подготовка к проведению конкурса в Киеве продолжается.

Ранее «Первый канал» заявил, что не считает возможным транслировать «Евровидение», так как организатор не смог обеспечить участие в нем российского конкурсанта. Таким образом телеканал отреагировал на письмо Европейского вещательного союза о том, что союз не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение».