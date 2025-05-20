Единственную картину Паши Техника продали за более 10 млн рублей
Картину «Легенда» рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) продали на аукционе за $126 500 (10,17 млн руб. по курсу ЦБ на 20 мая). Об этом сообщается в Telegram-канале рэпера.
Это единственная работа Техника. Согласно описанию, она была создана совместно с современным художником Игорем Исполиным. Проект задумывался как серия работ, но «Легенда» осталась первой и последней картиной из-за смерти рэпера в апреле.
Аукцион прошел на всероссийской выставке Port Art Fair (PAF). Покупателем стал Дмитрий Князев.
Ивлев умер 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде, где с марта находился в реанимации с тяжелым поражением легких. Он является основателем хип-хоп группы Kunteynir. Коллектив был создан в 2001 г., в 2008 г. группа прекратила деятельность из-за тюремного срока Ивлева. Спустя пять лет Ивлев вновь собрал группу после своего освобождения.
13 мая Okko объявила, что в России снимут документальный фильм о рэпере. Фильм будет носить название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом – музыкальный критик Даниил Башта (псевдоним – Даня Порнорэп).