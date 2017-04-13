Работодатели нашли обоснование для слежки за сотрудниками

Многие работодатели, например Boston Consulting Group или Microsoft, копаются в переписке и чатах сотрудников, а также следят за их личным общением, чтобы лучше понимать, как информация циркулирует между ними. Цель наблюдения, по словам менеджеров, – свести к минимуму долгие совещания, беспредметную переписку и бесполезные тренинги. Некоторые руководители уже используют приложения для измерения производительности труда сотрудников. Однако, как говорят исследователи, новые технологии, такие как сенсорные бейджи или программы для анализа онлайн-календарей, помогут лучше оценить, насколько эффективно взаимодействуют между собой сотрудники и команды.

Готовясь к переезду офиса весной прошлого года, консалтинговая компания BCG раздала 100 из примерно 500 сотрудников в Нью-Йорке специальные бейджи, которые фиксировали все их передвижения по офису, все разговоры с коллегами (содержание разговоров записывалось) и продолжительность этих бесед. Таким образом компания рассчитывала узнать, как планировка старого офиса влияла на взаимодействие сотрудников и их рабочую нагрузку. Исследование продлилось шесть недель и выявило интересные факты.

Росс Лав, управляющий партнер BCG, курировавший этот проект, рассказал, что, как выяснилось, многие сотрудники проводили слишком много времени в общении с руководителями или непосредственными подчиненными, что ограничивало обмен информацией между всеми членами команды. Кроме того, сотрудники, чаще останавливавшиеся поболтать с произвольно выбранными коллегами, проводили на длительных встречах в среднем на пять часов меньше. Лав предполагает: это связано с тем, что такие сотрудники эффективнее участвуют в обмене информацией и новостями.