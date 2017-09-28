За что инвесторы не любят директоров-многостаночников
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В мае крупные инвесторы проголосовали против переизбрания Роналда Хавнера в совет директоров компании AvalonBay Communities. Причина – он слишком занят: Хавнер возглавляет другую компанию и входит в советы директоров еще двух фирм. Против переизбрания Хавнера было подано около 56% голосов акционеров, в том числе так проголосовали управляющие компании BlackRock и State Street, являющиеся крупными акционерами AvalonBay.
Хавнер, занимающий также должность генерального директора компании Public Storage, после голосования заявил, что уйдет в отставку, но совет директоров AvalonBay отверг это предложение. Кроме того, Хавнер решил не переизбираться в совет директоров California Resources в 2018 г. из-за высказанных инвесторами опасений, касающихся его чрезмерной занятости, говорится в отчетности компании. Хавнер «предпринял шаги для уменьшения количества советов директоров, в которых он работает», заявил юрист, представляющий интересы Public Storage.
$191 тысяч составило медианное вознаграждение члена совета директоров публичной компании США в прошлом году, по данным Национальной ассоциации директоров и консалтинговой фирмы Pearl Meyer & Partners, это на 3% больше, чем годом ранее. На выполнение обязанностей по каждой позиции членам советов директоров требуется в среднем 245 ч в год. В 2005 г. этот показатель составлял 191 ч
Крупные институциональные инвесторы, консультанты по корпоративному управлению, да и сами советы директоров начали выступать против практики членства во множестве советов одновременно, заставляющей директоров распыляться между слишком большим количеством дел. В результате директорам не хватает времени адекватно контролировать менеджмент компаний, утверждают критики.
«Нет ни одного убедительного аргумента в пользу того, чтобы включать в совет столь перегруженного директора», – говорит Чарльз Элсон, глава Weinberg Center for Corporate Governance в Университете Делавэра. Он предполагает, что под давлением инвесторов в компаниях из S&P 500 скоро не останется директоров, заседающих в пяти и более советах.
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