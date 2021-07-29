Как программист и физик из Санкт-Петербурга на здоровом питании зарабатывают

Как программист и физик из Санкт-Петербурга на здоровом питании зарабатываютЭтот бизнес оказался бесконечной гонкой за инвестициями
27-летний программист Даниель Гальпер занимался фитнесом и мечтал выжать 100 кг. Тренер сказал, что одних тренировок, чтобы достичь цели, недостаточно – нужно правильно питаться. И выдал Гальперу проверенное меню: семь приемов пищи, баланс белков, жиров и углеводов, ничего жареного или сладкого. В столовой и сервисах доставки еды подходящих блюд не нашлось. А самому готовить Гальперу не хотелось. Гальпер поделился своими проблемами с другом – 33-летним специалистом по прочности Павлом Паскарем. Павел занимался футболом и тоже нуждался в специальной калорийной диете.
Гальпер и Паскарь познакомились в стартап-акселераторе Ideal Machine. Гальпер развивал онлайн-сервис подбора мужской одежды, Паскарь – маркетплейс онлайн-обработки фотографий. Идеи так и не взлетели. В 2015 г. Гальпер и Паскарь закрыли предыдущие проекты и вместе запустили сервис доставки здоровой еды. Клиентам предлагали запас готовых блюд на неделю. Никаких экзотических блюд в меню нет, особенность в том, что нет ничего жареного, сладостей, 90% блюд готовится на пару или гриле.
В акселераторе к идее Гальпера и Паскаря отнеслись скептически: инвесторы тогда не хотели связываться со сроками годности и нормами СанПиН, говорит Гальпер. Предприниматели собрали 130 000 руб. и запустили сервис сами. Его назвали Grow Food. Сейчас за день предприниматели доставляют продукты примерно 11 000 клиентов в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость наборов на день начинается от 732 руб. Например, в эту пятницу подписчики программы Super Fit получат банановую рисовую кашу на завтрак, говядину с ореховым соусом и фузилли на обед, сэндвич с моцареллой и ветчиной на полдник и куриную грудку в соусе с базиликом и брокколи на ужин, согласно сайту Grow Food.
Выручка Grow Food за 2020 г. составила 2,2 млрд руб., чистая рентабельность – около 14%.