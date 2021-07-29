Как программист и физик из Санкт-Петербурга на здоровом питании зарабатывают

В акселераторе к идее Гальпера и Паскаря отнеслись скептически: инвесторы тогда не хотели связываться со сроками годности и нормами СанПиН, говорит Гальпер. Предприниматели собрали 130 000 руб. и запустили сервис сами. Его назвали Grow Food. Сейчас за день предприниматели доставляют продукты примерно 11 000 клиентов в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость наборов на день начинается от 732 руб. Например, в эту пятницу подписчики программы Super Fit получат банановую рисовую кашу на завтрак, говядину с ореховым соусом и фузилли на обед, сэндвич с моцареллой и ветчиной на полдник и куриную грудку в соусе с базиликом и брокколи на ужин, согласно сайту Grow Food.