Как экономист и физик организуют молодежные конкурсы для PepsiCo и «Почты России»

В конце 2018 г. «Рыбаков фонд» предложил Сергею и Игнату (как и нескольким другим сотрудникам фонда, показавшим наибольшие успехи в развитии молодежных проектов) пройти программу акселерации в фонде и заняться собственным бизнесом. В феврале 2019 г. Акопян, Зайончковский и два их сослуживца зарегистрировали одноименную компанию «Преактум». Задача была превратить успешный, но некоммерческий проект в прибыльный бизнес. В 2019 г. партнеры получили 3 млн руб. выручки.