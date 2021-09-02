Как экономист и физик организуют молодежные конкурсы для PepsiCo и «Почты России»Им пришлось учиться зарабатывать в разгар пандемии, когда все массовые мероприятия были запрещены
Предпринимательская история 28-летних Сергея Акопяна, экономиста по образованию, и Игната Зайончковского, физика, началась с работы по найму в «Рыбаков фонде». Там они занимались организацией молодежного бизнес-клуба и программами молодежного предпринимательства, в частности конкурсами «Преактум» для студентов, желающих стать предпринимателями.
В конце 2018 г. «Рыбаков фонд» предложил Сергею и Игнату (как и нескольким другим сотрудникам фонда, показавшим наибольшие успехи в развитии молодежных проектов) пройти программу акселерации в фонде и заняться собственным бизнесом. В феврале 2019 г. Акопян, Зайончковский и два их сослуживца зарегистрировали одноименную компанию «Преактум». Задача была превратить успешный, но некоммерческий проект в прибыльный бизнес. В 2019 г. партнеры получили 3 млн руб. выручки.
В пандемию массовые мероприятия попали под запрет, а потенциальные клиенты заморозили непрофильные мероприятия и набор персонала. Но это не помешало «Преактуму» в 2020 г. нарастить выручку до 8 млн руб. и получить 2,5 млн руб. прибыли. Для этого им пришлось сильно изменить форматы конкурсов и найти заказчиков среди крупных корпораций.