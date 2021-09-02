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Как экономист и физик организуют молодежные конкурсы для PepsiCo и «Почты России»

Им пришлось учиться зарабатывать в разгар пандемии, когда все массовые мероприятия были запрещены
Елена Федотова
Сергей Акопян (слева) и Игнат Зайончковский (за рулем) придумали, как перевести корпоративные задачи на язык молодежи / Пресс-служба «Преактум»

Предпринимательская история 28-летних Сергея Акопяна, экономиста по образованию, и Игната Зайончковского, физика, началась с работы по найму в «Рыбаков фонде». Там они занимались организацией молодежного бизнес-клуба и программами молодежного предпринимательства, в частности конкурсами «Преактум» для студентов, желающих стать предпринимателями.

В конце 2018 г. «Рыбаков фонд» предложил Сергею и Игнату (как и нескольким другим сотрудникам фонда, показавшим наибольшие успехи в развитии молодежных проектов) пройти программу акселерации в фонде и заняться собственным бизнесом. В феврале 2019 г. Акопян, Зайончковский и два их сослуживца зарегистрировали одноименную компанию «Преактум». Задача была превратить успешный, но некоммерческий проект в прибыльный бизнес. В 2019 г. партнеры получили 3 млн руб. выручки.

В пандемию массовые мероприятия попали под запрет, а потенциальные клиенты заморозили непрофильные мероприятия и набор персонала. Но это не помешало «Преактуму» в 2020 г. нарастить выручку до 8 млн руб. и получить 2,5 млн руб. прибыли. Для этого им пришлось сильно изменить форматы конкурсов и найти заказчиков среди крупных корпораций. 

Экономика конкурса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных