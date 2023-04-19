Эксперты назвали способы повысить трудовую мобильность россиян

«Работодатели не увольняют людей по разным причинам, крупные предприятия в регионах выполняют во многом социальную роль. Сокращения не понравятся ни самому населению, ни губернаторам, уровень безработицы у нас – один из показателей эффективности», – сказал он «Ведомостям». В качестве еще одного фактора снижения мобильности эксперт называет льготную ипотеку, которая уменьшает стимулы работников переезжать в другой регион.