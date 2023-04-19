Эксперты назвали способы повысить трудовую мобильность россиян

Эксперты назвали способы повысить трудовую мобильность россиянЭтот фактор может сдерживать структурную перестройку экономики, считают аналитики ЦБ
Привлекательные условия для отраслевой и региональной миграции создают высокие зарплаты и социальная инфраструктура для жизни. Именно это позволит не пробуксовывать в отраслях, испытывающих нехватку трудовых ресурсов, и обеспечит приток рабочей силы «не по вертикали, а по горизонтали», заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Павел Разов.
Низкая мобильность на рынке труда в России становится проблемой, она может быть одним из сдерживающих факторов структурной перестройки экономики, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды», составленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Для преодоления негативных эффектов необходима активная политика по повышению отраслевой и региональной мобильности, считают аналитики ЦБ.
Российский рынок труда в периоды адаптации к кризисным ситуациям исторически характеризуется относительной жесткостью с низкой межотраслевой и межрегиональной мобильностью и растущей неполной занятостью, отмечается в бюллетене. Увеличение мобильности рабочей силы занимает длительное время и может стать одним из факторов, снижающих скорость структурной перестройки экономики, говорится в нем.
По мнению авторов бюллетеня, для постепенного роста мобильности можно отказаться от «практики искусственного поддержания занятости в отраслях, столкнувшихся со структурным снижением спроса на продукцию». Приоритет нужно отдать стимулированию занятости в отраслях, которые могут выступить драйверами будущего экономического роста в условиях происходящих структурных изменений.
В докладе отмечается разнородность влияния дефицита кадров на различные отрасли. В частности, в сфере воздушных перевозок – одной из наиболее пострадавших отраслей – кратно выросло число простоев и занятых неполное рабочее время. Похожая ситуация наблюдалась в торговле и ряде отраслей обрабатывающей промышленности, зависимых от поставок импортных комплектующих и сырья и имеющих высокую долю иностранной собственности. Одновременно в выигравших от изменения логистических цепочек отраслях сухопутного транспорта, добычи и строительства неполная занятость заметно сократилась.
По мнению аналитиков ЦБ, для изменения ситуации нужно использовать возможности для переобучения и освоения новых профессий – это может увеличить эффективность подбора новых кадров и стимулировать работников к переходу в другие компании. Еще одним стимулирующим механизмом может стать развитие рынка арендного жилья, поскольку одним из препятствий для переезда в другой регион для новой работы являются сложности при поисках нового жилья.
Текущая ситуация на рынке труда будет еще достаточно продолжительное время ограничивать скорость структурной трансформации экономики России, отмечается в бюллетене. Реализация предложенных шагов и проявление их эффекта потребуют времени.
«В условиях кризиса необходимо расставить приоритеты по развитию секторов экономики. Поддерживать все сферы бюджет не сможет. Сейчас в приоритете ВПК, автопром, авиастроение, приборостроение, станкостроение», – отмечает Разов. Концентрация ресурсных и производственных баз в регионах позволит развиваться экономике в целом, считает он.
Ничего нового в выводах аналитиков ЦБ нет – адаптация «к шокам» на российском рынке труда традиционно происходит через изменение заработной платы, а не через изменение занятости, отмечает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов.
«Работодатели не увольняют людей по разным причинам, крупные предприятия в регионах выполняют во многом социальную роль. Сокращения не понравятся ни самому населению, ни губернаторам, уровень безработицы у нас – один из показателей эффективности», – сказал он «Ведомостям». В качестве еще одного фактора снижения мобильности эксперт называет льготную ипотеку, которая уменьшает стимулы работников переезжать в другой регион.
По словам Салихова, показатели безработицы и динамика реальной заработной платы отражают дефицит трудовых ресурсов в экономике. И тенденция такова, что неизбежно придется перераспределять трудовые ресурсы внутри секторов экономики – от менее эффективных к динамично развивающимся.
«Демографическая картина будет только ухудшаться, молодые люди не будут выходить на работу в тех количествах, в каких люди старших возрастов выходят на пенсию. Миграция, скорее всего, также сокращается. Рынок труда становится менее адаптивным», – подчеркивает собеседник.
В 2010 г. внутри страны перемещалось около 2 млн граждан, к 2023 г. – уже около 4 млн, отмечает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Оборот рабочей силы (прием-увольнения) также на высоком уровне – порядка 29%, говорит он. При этом дисбаланс рабочей силы действительно существует, считает эксперт.
Сафонов называет несколько сдерживающих мотивов, которые предотвращают переезд работников, – это климатические условия, качество жизни и уровень социальной среды в регионах, несоответствие спроса-предложения на рынке труда в конкретном месте, а также дороговизна уровня жизни. По словам эксперта, существующие программы поддержки граждан, которые переезжают к новому месту работы, неэффективны в силу этих причин.
«Чтобы мобильность была высокой, нужен другой рынок труда. Люди, которые приезжают к новому месту труда, должны иметь возможность за счет своей заработной платы решать свои задачи. Купить жилье, создать какую-то базу. На данный момент чаще всего уровень заработной платы не компенсирует человеку переезд к новому месту работы», – полагает собеседник «Ведомостей». Исключение, по его словам, составляет Норильская агломерация, но даже там сохраняется определенная «вахтовость».
Поскольку определяющим фактором является заработная плата, люди еду туда, где ее уровень выше – в Москву, иногда в Санкт-Петербург и Екатеринбург, отмечает эксперт. Зачастую это имеет характер маятниковой миграции. По словам Сафонова, без роста заработных плат в тех отраслях, где потребность в рабочей силе высока, дефицит сотрудников не восполнить и работодатели будут вынуждены повышать уровень оплаты труда.