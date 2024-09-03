РБК: «Опора России» указала на риски от реестра для борьбы с нелегальным наймом
О том, что в стране с 1 января 2025 г. планируется запустить публичный реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости, стало известно в середине августа. Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минтрудом, этот список будет формировать Роструд. В реестр попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками.
По мнению «Опоры России», проект постановления подразумевает, что компании могут потенциально попасть в реестр за нарушения, не связанные с нелегальной занятостью. Например, за отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре или отсутствие в нем сведений об условиях труда, а это негативно скажется на репутации работодателя. Кроме того, в организации полагают, что включение в список за первое правонарушение при заключении договоров гражданско-правого характера излишне.
В октябре прошлого года «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда писали, что ведомство выявило 663 882 россиянина, которые в 2022 г. были заняты в теневом секторе экономики. Для решения проблемы министерство планировало разработать различные варианты, которые побудят компании снизить количество неформальных трудовых отношений. В частности, для ускорения процесса легализации найма авторы доклада предложили ввести общедоступный реестр работодателей, у которых однажды были зафиксированы факты нелегального трудоустройства, а также установить законодательные определения теневой и платформенной занятости.