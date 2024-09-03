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РБК: «Опора России» указала на риски от реестра для борьбы с нелегальным наймом

Ведомости

«Опора России» предложила доработать правила ведения реестра компаний, уличенных в нелегальном найме, поскольку сейчас они могут нанести незаслуженный репутационный ущерб предпринимателям. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо общественной организации в Минтруд.

О том, что в стране с 1 января 2025 г. планируется запустить публичный реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости, стало известно в середине августа. Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минтрудом, этот список будет формировать Роструд. В реестр попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками.

По мнению «Опоры России», проект постановления подразумевает, что компании могут потенциально попасть в реестр за нарушения, не связанные с нелегальной занятостью. Например, за отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре или отсутствие в нем сведений об условиях труда, а это негативно скажется на репутации работодателя. Кроме того, в организации полагают, что включение в список за первое правонарушение при заключении договоров гражданско-правого характера излишне.

В октябре прошлого года «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда писали, что ведомство выявило 663 882 россиянина, которые в 2022 г. были заняты в теневом секторе экономики. Для решения проблемы министерство планировало разработать различные варианты, которые побудят компании снизить количество неформальных трудовых отношений. В частности, для ускорения процесса легализации найма авторы доклада предложили ввести общедоступный реестр работодателей, у которых однажды были зафиксированы факты нелегального трудоустройства, а также установить законодательные определения теневой и платформенной занятости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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