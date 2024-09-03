РБК: «Опора России» указала на риски от реестра для борьбы с нелегальным наймом

По мнению «Опоры России», проект постановления подразумевает, что компании могут потенциально попасть в реестр за нарушения, не связанные с нелегальной занятостью. Например, за отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре или отсутствие в нем сведений об условиях труда, а это негативно скажется на репутации работодателя. Кроме того, в организации полагают, что включение в список за первое правонарушение при заключении договоров гражданско-правого характера излишне.