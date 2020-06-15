Тимур Вайнштейн будет отвечать за контент видеосервиса Premier

Тимур Вайнштейн станет генеральным продюсером видеосервиса Premier, принадлежащего холдингу «Газпром-медиа», рассказали «Ведомостям» два сотрудника других медиакомпаний и анонимно подтвердили два сотрудника холдинга. Последние два года Вайнштейн — генеральный продюсер НТВ. Это один из крупнейших российских телеканалов, который также входит в «Газпром-медиа». Вайнштейн сохранит должность на НТВ и будет совмещать ее с работой на Premier, знают три собеседника «Ведомостей».