«Матч ТВ» и Twitch удалили пиратский контент по требованию Rambler
«Матч ТВ» и Twitch удалили пиратский контент, связанный с Английской футбольной премьер-лигой (АПЛ), исключительные права на который принадлежат Rambler Group. В связи с принятыми мерами доступ к этим ресурсам не ограничивался, сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Ранее стало известно, что «Рамблер интернет холдинг» подал иск к Twitch с требованием пресечь «пиратские трансляции» матчей АПЛ и взыскать с сервиса 180 млрд руб. Мосгорсуд в качестве обеспечительной меры по иску временно заблокировал трансляции матчей на Twitch. В декабре Мосгорсуд также вынес решение о временной блокировке контента, связанного с АПЛ, на сайте телеканале «Матч ТВ».
О приобретении эксклюзивных прав на трансляцию в России матчей АПЛ Rambler Group объявила в апреле. Контракт действует три года начиная с сезона 2019–2020 гг.