«Матч ТВ» и Twitch удалили пиратский контент по требованию Rambler

Ранее стало известно, что «Рамблер интернет холдинг» подал иск к Twitch с требованием пресечь «пиратские трансляции» матчей АПЛ и взыскать с сервиса 180 млрд руб. Мосгорсуд в качестве обеспечительной меры по иску временно заблокировал трансляции матчей на Twitch. В декабре Мосгорсуд также вынес решение о временной блокировке контента, связанного с АПЛ, на сайте телеканале «Матч ТВ».