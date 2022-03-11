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Хинштейн призвал заблокировать Instagram за разрешение призывов к насилию

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Социальную сеть Instagram необходимо заблокировать на территории России, если компания Meta подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию против российских военных, передает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по информполитике Александра Хинштейна.

«Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария, — это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жесткие меры. Мое мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook», — подчеркнул Хинштейн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что информация Reuters требует «внимательного подтверждения и изучения». «Я уверен, что наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле: будем надеяться, что это не так. Потому что если так, это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», — добавил представитель Кремля.

Ранее сегодня Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании сообщил, что Meta временно сняла запрет на публикацию в некоторых странах призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине. По информации издания, такие призывы смогут публиковать пользователи из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.

В Meta отметили, что призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему недопустимы. При этом допускаются такие призывы по отношению к руководителям России и Белоруссии. Посольство России в Вашингтоне уже потребовало американскую сторону привлечь Meta к ответственности.

25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ. После начала специальной военной операции на Украине соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе.

Ранее по теме: Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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