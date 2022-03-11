Хинштейн призвал заблокировать Instagram за разрешение призывов к насилию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что информация Reuters требует «внимательного подтверждения и изучения». «Я уверен, что наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле: будем надеяться, что это не так. Потому что если так, это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», — добавил представитель Кремля.