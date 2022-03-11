Хинштейн призвал заблокировать Instagram за разрешение призывов к насилию
Социальную сеть Instagram необходимо заблокировать на территории России, если компания Meta подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию против российских военных, передает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по информполитике Александра Хинштейна.
«Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария, — это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жесткие меры. Мое мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook», — подчеркнул Хинштейн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что информация Reuters требует «внимательного подтверждения и изучения». «Я уверен, что наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле: будем надеяться, что это не так. Потому что если так, это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», — добавил представитель Кремля.
Ранее сегодня Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании сообщил, что Meta временно сняла запрет на публикацию в некоторых странах призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине. По информации издания, такие призывы смогут публиковать пользователи из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.
В Meta отметили, что призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему недопустимы. При этом допускаются такие призывы по отношению к руководителям России и Белоруссии. Посольство России в Вашингтоне уже потребовало американскую сторону привлечь Meta к ответственности.
25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ. После начала специальной военной операции на Украине соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе.