Суд оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление роликов об ЛГБТ
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в 2 млн руб. социальной сети TikTok за неудаление запрещенного контента, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
Компанию признали виновной в распространении сведений, «пропагандирующих гомосексуальные отношения». TikTok грозил штраф до 4 млн руб. Компанию уже штрафовали по статье 13.41 КоАП РФ, сумма штрафа составила 8 млн руб.
Российская сторона неоднократно предъявляла претензии к работе сервиса. Так, после начала специальной операции российских войск на территории Украины TikTok ограничил доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе.
После этого Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов. В ведомстве отметили, что с мая 2021 г. было зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе. Регулятор также потребовал от администрации TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности.
В начале марта TikTok приняла решение приостановить загрузку нового контента в России из-за ужесточения российского законодательства, в частности, принятия закона о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. 9 марта Роскомнадзор потребовал от платформы снять ограничения на ролик с видеообращением президента России Владимира Путина.