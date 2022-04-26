Суд оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление роликов об ЛГБТ

После этого Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов. В ведомстве отметили, что с мая 2021 г. было зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе. Регулятор также потребовал от администрации TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности.