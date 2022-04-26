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Суд оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление роликов об ЛГБТ

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в 2 млн руб. социальной сети TikTok за неудаление запрещенного контента, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Компанию признали виновной в распространении сведений, «пропагандирующих гомосексуальные отношения». TikTok грозил штраф до 4 млн руб. Компанию уже штрафовали по статье 13.41 КоАП РФ, сумма штрафа составила 8 млн руб.

Российская сторона неоднократно предъявляла претензии к работе сервиса. Так, после начала специальной операции российских войск на территории Украины TikTok ограничил доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе.

После этого Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов. В ведомстве отметили, что с мая 2021 г. было зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе. Регулятор также потребовал от администрации TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности.  

В начале марта TikTok приняла решение приостановить загрузку нового контента в России из-за ужесточения российского законодательства, в частности, принятия закона о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. 9 марта Роскомнадзор потребовал от платформы снять ограничения на ролик с видеообращением президента России Владимира Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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