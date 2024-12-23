«В контакте» и Memepedia назвали главные мемы 2024 года

«В контакте» и Memepedia назвали главные мемы 2024 годаИми стали «Просто чиловый парень» и турецкий стрелок на Олимпиаде
Пользователи «В контакте» назвали главным мемом 2024 г. собаку «Просто чиловый парень» («Чиловый парень», Chill guy). Опрос среди пользователей проводился в мини-приложении во «В контакте» совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia, сообщили в пресс-службе соцсети.
«Победил “Просто чиловый парень” – нарисованная антропоморфная собака, которая ко всему относится с пофигизмом», – говорится в сообщении.
Создателем собаки Chill guy является художник Фил Бэнкс. Он нарисовал иллюстрацию в октябре 2023 г., но пользователи обратили на нее внимание только в сентябре этого года. Chill guy стал использоваться в качестве отражения состояния спокойствия при стрессовых ситуациях.
На втором месте оказался спортивный стрелок Юсуф Дикеч из Турции. Он принял участие на Олимпиаде-2024 в Париже и привлек зрителей своей непринужденностью. «В отличие от других стрелков, 51-летний Юсуф Дикеч вышел в простой футболке, без линз и других технических приспособлений – и получил серебряную медаль за стрельбу из пистолета», – отметили во «В контакте».
Третье место среди пользователей досталось актеру и телеведущему передачи «Следствие вели…» Леониду Каневскому. В интернете распространяется мем с кадром из передачи с Каневским с подписью «Никто, конечно же, не…».
«В мемах сначала задается ситуация с каким-либо обещанием. Например, выполнить все дела за день. Но на второй картинке появляется Каневский со словами: «Никто, конечно же, не…», – пояснили в соцсети.
Среди других главных мемов года, по версии пользователей, – грустный хомяк с большими глазами, кукольный кот, говорящий мужским голосом «Бу! Испугался? Не бойся», енот Педро, а также «амбассадор добра в России» Николай Василенко и квадроберы.
26 ноября портал «Грамота.ру» назвал «вайб» словом 2024 г. «Вайб» – атмосфера или чувство, подходящее к чему-либо или кому-либо. Слово набрало 256 голосов среди 400 экспертов-филологов из разных городов России.
На втором месте оказался «скуф» (229 голосов) – слово, которое характеризует консервативного неопрятного мужчину старше 35 лет, оно стало мемом в 2024 г. На третьем месте слово «прилет» (124 голоса). Оно означает попадание одиночного артиллерийского снаряда, ракеты или барражирующего боеприпаса.