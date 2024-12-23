«В контакте» и Memepedia назвали главные мемы 2024 года

На втором месте оказался спортивный стрелок Юсуф Дикеч из Турции. Он принял участие на Олимпиаде-2024 в Париже и привлек зрителей своей непринужденностью. «В отличие от других стрелков, 51-летний Юсуф Дикеч вышел в простой футболке, без линз и других технических приспособлений – и получил серебряную медаль за стрельбу из пистолета», – отметили во «В контакте».