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«В контакте» и Memepedia назвали главные мемы 2024 года

Ими стали «Просто чиловый парень» и турецкий стрелок на Олимпиаде
Ведомости

Пользователи «В контакте» назвали главным мемом 2024 г. собаку «Просто чиловый парень» («Чиловый парень», Chill guy). Опрос среди пользователей проводился в мини-приложении во «В контакте» совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia, сообщили в пресс-службе соцсети.

«Победил “Просто чиловый парень” – нарисованная антропоморфная собака, которая ко всему относится с пофигизмом», – говорится в сообщении.

Создателем собаки Chill guy является художник Фил Бэнкс. Он нарисовал иллюстрацию в октябре 2023 г., но пользователи обратили на нее внимание только в сентябре этого года. Chill guy стал использоваться в качестве отражения состояния спокойствия при стрессовых ситуациях.

На втором месте оказался спортивный стрелок Юсуф Дикеч из Турции. Он принял участие на Олимпиаде-2024 в Париже и привлек зрителей своей непринужденностью. «В отличие от других стрелков, 51-летний Юсуф Дикеч вышел в простой футболке, без линз и других технических приспособлений – и получил серебряную медаль за стрельбу из пистолета», – отметили во «В контакте».

Третье место среди пользователей досталось актеру и телеведущему передачи «Следствие вели…» Леониду Каневскому. В интернете распространяется мем с кадром из передачи с Каневским с подписью «Никто, конечно же, не…».

«В мемах сначала задается ситуация с каким-либо обещанием. Например, выполнить все дела за день. Но на второй картинке появляется Каневский со словами: «Никто, конечно же, не…», – пояснили в соцсети.

Среди других главных мемов года, по версии пользователей, – грустный хомяк с большими глазами, кукольный кот, говорящий мужским голосом «Бу! Испугался? Не бойся», енот Педро, а также «амбассадор добра в России» Николай Василенко и квадроберы.

26 ноября портал «Грамота.ру» назвал «вайб» словом 2024 г. «Вайб» – атмосфера или чувство, подходящее к чему-либо или кому-либо. Слово набрало 256 голосов среди 400 экспертов-филологов из разных городов России.

На втором месте оказался «скуф» (229 голосов) – слово, которое характеризует консервативного неопрятного мужчину старше 35 лет, оно стало мемом в 2024 г. На третьем месте слово «прилет» (124 голоса). Оно означает попадание одиночного артиллерийского снаряда, ракеты или барражирующего боеприпаса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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