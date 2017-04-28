Наша марка

Каждые федеральные выборы в России проводятся по новому законодательству. Вроде поправили – а голосование показывает, что опять какой-то недочет. Новым объектом недовольства стали открепительные удостоверения. Недовольство продиктовано злоупотреблениями. Говорят, на некоторые участки нарочно нагоняли (а то и привозили автобусами) побольше людей с открепительными удостоверениями, чтобы обеспечить победу кому-то из кандидатов; то есть перед выборами людей массово сгоняли получать эти самые удостоверения.

Теперь все переменится, электронный документооборот поможет – если избиратель поймет, что будет голосовать где-то не у себя на участке, не позднее чем за пять дней до выборов. Тогда его тут вычеркнут, а на том участке, где он решит голосовать, вставят в список. Торжество современной технологии.

Которая, правда, оказывается бессильна, не поспевает, если избиратель понял, что покинет родные места, за четыре и менее дней до голосования.

И вот тогда – марка! Она будет состоять из двух частей и наклеиваться на избирательский экземпляр заявления, которым избиратель просит исключить его из списка на родном участке. И где-то в другом конце необъятной России он предъявит эту бумагу, избирательная комиссия изымет одну часть марки и приклеит ее в список избирателей, а другая часть останется на той же бумаге.

Марка будет такая же ранимая, как и та, какую клеят члены избирательной комиссии на каждый бюллетень накануне голосования. То есть при попытке оторвать марка саморазрушится.

Из культурных соображений понадеюсь, что для художественной выразительности будущей марки Центризбирком найдет кого-нибудь конгениального графику-миниатюристу Экспедиции заготовления государственных бумаг Францу Михелю Кеплеру, создавшему в 1857 г. первый в российской истории образец марки.

Выглядит начинание с онлайн-откреплением и маркированием территориально неуравновешенных избирателей весьма убедительно и в самом деле может добавить голосов российским выборам. История с маркой, наверное, тоже – хотя, по общему признанию экспертов, небольшая доля избирателей в последний момент решают сменить место голосования. Но вот что стоит заметить: основные нарушения в выборном процессе, по мнению большинства независимых наблюдателей, совершаются вовсе не на участках для голосования, а на том этапе, где сведения с участков сводятся в протоколы. А там никакой онлайн-сервис и маркирование не применяются; все вручную.