Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Вещь недели: Открепительная марка

Наша марка

Что сильнее: технические способы противостоять фальсификациям при голосовании или ловкость рук при подсчетах
Каждые федеральные выборы в России проводятся по новому законодательству
Каждые федеральные выборы в России проводятся по новому законодательству
Е. Егоров / Ведомости

Каждые федеральные выборы в России проводятся по новому законодательству. Вроде поправили – а голосование показывает, что опять какой-то недочет. Новым объектом недовольства стали открепительные удостоверения. Недовольство продиктовано злоупотреблениями. Говорят, на некоторые участки нарочно нагоняли (а то и привозили автобусами) побольше людей с открепительными удостоверениями, чтобы обеспечить победу кому-то из кандидатов; то есть перед выборами людей массово сгоняли получать эти самые удостоверения.

Теперь все переменится, электронный документооборот поможет – если избиратель поймет, что будет голосовать где-то не у себя на участке, не позднее чем за пять дней до выборов. Тогда его тут вычеркнут, а на том участке, где он решит голосовать, вставят в список. Торжество современной технологии.

Центризбирком придумал заменить открепительные удостоверения марками

Которая, правда, оказывается бессильна, не поспевает, если избиратель понял, что покинет родные места, за четыре и менее дней до голосования.

И вот тогда – марка! Она будет состоять из двух частей и наклеиваться на избирательский экземпляр заявления, которым избиратель просит исключить его из списка на родном участке. И где-то в другом конце необъятной России он предъявит эту бумагу, избирательная комиссия изымет одну часть марки и приклеит ее в список избирателей, а другая часть останется на той же бумаге.

Марка будет такая же ранимая, как и та, какую клеят члены избирательной комиссии на каждый бюллетень накануне голосования. То есть при попытке оторвать марка саморазрушится.

Приемлемые нарушения

Из культурных соображений понадеюсь, что для художественной выразительности будущей марки Центризбирком найдет кого-нибудь конгениального графику-миниатюристу Экспедиции заготовления государственных бумаг Францу Михелю Кеплеру, создавшему в 1857 г. первый в российской истории образец марки.

Выглядит начинание с онлайн-откреплением и маркированием территориально неуравновешенных избирателей весьма убедительно и в самом деле может добавить голосов российским выборам. История с маркой, наверное, тоже – хотя, по общему признанию экспертов, небольшая доля избирателей в последний момент решают сменить место голосования. Но вот что стоит заметить: основные нарушения в выборном процессе, по мнению большинства независимых наблюдателей, совершаются вовсе не на участках для голосования, а на том этапе, где сведения с участков сводятся в протоколы. А там никакой онлайн-сервис и маркирование не применяются; все вручную.

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